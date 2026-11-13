Eurovision Asia 2026: Paano nga ba ito gumagana at sino ang mga pambato?
Ang Eurovision Song Contest Asia o ESCA ay isang international song competition na hango sa format ng sikat na Eurovision Song Contest sa Europe. Sa ilalim ng lisensya ng European Broadcasting Union, inoorganisa ito ng Voxovation at pinu-produce ng S2O Productions, habang ang host broadcaster ay ang Channel 3. Ang inaugural edition nito ay gaganapin ngayong November 14, 2026, sa One Bangkok Forum sa Bangkok, Thailand.
Para sa mga hindi pa pamilyar, ganito ang takbo ng competition: labing-isang bansa ang magpapadala ng kani-kanilang acts para maglaban sa entablado. Ang bawat contestant ay bibigyan ng tatlong minuto para ipakita ang kanilang performance. Pagdating naman sa botohan, may mahigpit na rule ang Eurovision: bawal bumoto ang mga audience para sa sarili nilang bansa.
Sa ngayon, marami pa rin sa rehiyon ang hindi pamilyar sa competition kumpara sa Europe na may pitong dekada nang fanbases. Marami pa nga sa 11 acts na sasabak sa competition ang hindi alam kung ano ang Eurovision bago sila napili na irepresent ang kani-kanilang bansa.
Isa sa mga pambato ay si Carmelle, ang 19-year-old Filipina na tinaguriang “railway track diva” dahil lumaki siya sa isang pamilya ng mga singer sa Bicol sa isang bahay na katabi ng riles ng tren. Kilala rin siya bilang new gen pop diva sa media at naging bahagi na ng The Voice Kids at Pinoy Big Brother. Nanalo rin siya sa Tawag ng Tanghalan at naglabas ng self-titled debut album noong Mayo, na sinundan ng isang sold-out concert.
Ang entry ni Carmelle ay pinamagatang Sobra-Sobra. Pinaghalo rito ang pop at rap na sinamahan ng mga traditional Philippine instruments gaya ng kubing at kulintang. Ang kanta ay nasa wikang Tagalog at English at tungkol sa pagiging unapologetic, independent, at strong ng mga Filipina. Sa kabila ng pressure at kaba, itinuturing niya itong isang honor. Sa ngayon, pinagsasabay niya ang vocal sessions sa pag-aaral bilang first-year psychology student. Umaasa rin si Carmelle na makakakuha siya ng suporta mula sa mga overseas workers ng Pilipinas para itulak ang OPM bilang the best.
Mula naman sa South Korea, narito si Junhee, isang 32-year-old K-pop veteran na debut noong 2017 bilang leader ng group na A.C.E. Ngayon, nag-record na siya solo sa ilalim ng sarili niyang label. Ang kanta niyang Deep Dive ay isang progressive EDM hybrid na may tempo change sa gitna patungong hip-hop rap at R&B singing. Ang lyrics nito ay co-written kasama si AleXa, ang nanalo sa American Song Contest noong 2022.
Nahirapan si Junhee sa limitasyon na tatlong minuto lang ang performance at may cap sa bilang ng performers, dahil sanay siya sa mas malalaking production. Pinag-aralan niya ang mga dating winners at entrants sa YouTube para sa kanyang staging sa Bangkok. Desidido siyang manalo dahil malaki ang halaga para sa kanya ang titulong unang winner ng Asian season.
Kumpleto rin ang representation mula sa Bhutan sa pamamagitan ni Nyendra. Ang 24-year-old bar singer na ito ay hindi alam ang contest hanggang sa tawagan siya ng isang kaibigan isang taon na ang nakalipas. Matapos manalo sa national selection ng Bhutan, kumuha siya ng unang passport para makalipad patungong Thailand. Aminado si Nyendra na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakalabas ng bansa, hindi pa nakakasakay ng plane, at kahit tren ay hindi pa niya nasubukan.
Ang kanta ni Nyendra ay pinamagatang Lhayi Semo (ལྷ་ཡི་སྲས་མོ), na ang ibig sabihin ay “the angel”. Ito ay isang sad love song sa wikang Dzongkha tungkol sa pangungulila sa isang taong hindi pa nakikita pero naniniwalang nakikinig. Sa loob ng limang taon, nagtrabaho si Nyendra sa mga bar at restaurant sa Thimphu kung saan kumakanta siya ng acoustic pop covers at ballads dahil sa insecurity. Noong una, hindi naniwala ang pamilya niya sa pagpili niya sa musika kaysa sa mas stable na trabaho, pero nung na-broadcast ang national final, sobrang saya ng kanyang mga grandparents at uncle.
Kahit magkakaiba ang background, nagkakaibigan na ang mga contestants gaya nina Carmelle, Junhee, at Nyendra na nagme-message-an at nagfo-follow-an sa Instagram. Ang pinaka-aabangan nila ay ang pagkakataong magkita-kita na nang personal sa Bangkok.