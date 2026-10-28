Lexi, Liezel, at Ashley, naki-request ng cravings kay Chef JR
Sino ang hindi mapapasilaw sa sarap? Ipinalabas noong 25 October 2026 ang isang episode ng Farm To Table kasama sina Lexi Gonzales, Liezel Lopez, at Ashley Rivera sa kusina ni Chef JR.
Game na game si Chef JR na ibigay ang lahat ng special requests ng tatlo. Basta't gusto nilang ipahanda, walang takot na ihain ang chef para lang mabusog ang kanilang mga cravings.
Kahit kami, nakakagutom isipin. Sana all may personal chef na handang mag-serve ng kahit anong cravings, 'no?
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