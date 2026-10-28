Handa na ang Christmas list dahil babalik na ang Noel Bazaar 2026
Kailangan na nating mag-ipon dahil magbabalik ang Noel Bazaar sa World Trade Center sa Pasay City mula November 25 hanggang 30. Bukas ang event araw-araw mula 11 a.m. hanggang 10 p.m., kaya naman saktong-sakto ito para sa mga nagmamadaling bumuo ng kanilang Christmas lists.
Siyempre, hindi mawawala ang mga local brands, clothing, at food items, pero ang talagang kukuha ng atensyon natin ay ang mga pre-loved pieces mula sa mga sikat na personalidad. Mayroong casual jacket na galing kay Papa Dudut, at mga dresses pati na isang red jumpsuit na pag-aari ni Julie Anne San Jose. Ayon nga kay Julie Anne, popular ang red outfits pagdating ng Pasko kaya perfect daw itong isuot sa mga parties at special occasions.
Sabi naman ni Justine Bautista-Reyes, ang managing director ng Noel Bazaar, dapat abangan ng mga shoppers ang mga creative products at delicious food na palaging bahagi ng event.
Bukod sa shopping spree, may puso rin ang event na ito dahil susuporta ito sa mga charitable initiatives ng GMA Kapuso Foundation. Umaasa si Rikki Escudero-Catibog, ang EVP at COO ng foundation, na makakatulong ito para mapalaki ang sales ng mga merchants at makalikom ng donasyon para sa mga beneficiaries. Sabi pa niya, kahit mahirap ang taon, naniniwala siyang madadala ng ingenuity at positivity ng mga Pilipino ang event sa tagumpay.
Para naman sa mga gustong mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, pwedeng-pwede itong gawin via Metrobank, Land Bank, BDO, Bank of Commerce, UnionBank, PNB, Cebuana Lhuillier, GCash, Lazada, Shopee, at Palawan Pay. For more info, pwedeng bisitahin ang kanilang website.
Sino kaya sa inyo ang lucky na makakabili ng red jumpsuit ni Julie Anne para sa Christmas party?