Apl.de.Ap, nagbalik-saya sa Pinas para sa bagong music
Nagbalik sa Pilipinas si Apl.de.Ap para mag-alay ng isang 'love letter' sa kanyang mga pinagmulan, sa mga tao, at sa bansa na humubog sa kanya sa pamamagitan ng musika. Hindi lang basta visit ito dahil kasabay nito ang pag-share niya ng kanyang mga bagong kanta.
Sa kanyang solo EP na pinamagatang 'PPP', kabilang ang mga bagong singles na “Why,” “Pinoy United,” at “Turn Around.” Aminin natin, nakaka-touch yung vibe na focus siya sa pag-celebrate ng Filipino identity at unity. Ramdam na ramdam yung eagerness niyang ipakita ang power ng pag-uwi sa sariling bayan.
Para sa mga gustong malaman ang stories at inspiration sa likod ng mga track na ito, may exclusive interview siya sa Kapuso Insider video para mas mapalapit tayo sa mensahe ng kanyang music.
Sana all may ganitong level ng love sa roots, 'no? Kayo, na-stream niyo na ba ang 'PPP'?