Tatay ni Meghan Markle, iniimbestigahan ng PNP dahil sa child pornography
Plano ng Philippine National Police (PNP) na gumawa ng angkop na legal na hakbang laban kay Thomas Markle, ang ama ni Meghan Markle, kung may sapat na ebidensya. Ayon kay Interior Minister Jonvic Remulla, nakita ang isang laptop at samu't saring child pornography materials sa dating tirahan ni Markle sa Cebu.
Kasalukuyan pang sumasailalim sa forensic investigation ang nasabing laptop at inaasahang lalabas ang buong resulta sa loob ng isang linggo, ayon kay Remulla sa text message noong Sabado. Planong makipag-coordinate ng PNP sa kanilang mga counterpart para mahanap si Markle, na naiulat na bumalik na sa US ngayong taon, kung mapapatunayang may sapat na ebidensya para kasuhan siya. Itinatanggi naman ni Markle ang lahat ng mga akusasyong ito.
Family Drama and Legal History
Unang iniulat ng The Sun na natuklasan ng anak ni Thomas na si Thomas Markle junior ang mga child abuse images habang inaayos ang mga kahon sa dating bahay ng kanyang ama. Noong Biyernes, sinabi ni Meghan Markle sa isang statement na labis siyang nababagabag sa mga akusasyon laban sa kanyang ama.
Hinarang na raw ni Meghan ang contact ni Thomas sa kanyang mga anak dahil sa mga naunang nakababahalang akusasyon. Ibinunyag din ni Meghan na noong 2018 ay nakakita siya ng sulat na ipinadala sa London’s Metropolitan Police at Royalty and Specialist Protection command na may katulad na mga akusasyon. Sinabi niya na binigyan siya ng assurance noon na iniimbestigahan na ang mga ito.
Sinabi ng London’s Metropolitan Police na ipinasa nila ang impormasyon sa royal couple, pero hindi nila ito ibinahagi sa iba pang law enforcement agencies. Iniulat ng The Sun noong Linggo na sumulat si Meghan ng huling sulat sa kanyang ama noong nakaraang taon, na nagsasabing alam niyang abuser ito at hindi nito makikilala ang kanyang mga apo.