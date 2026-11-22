Win Metawin, babalik na sa Manila sa November 24
Magbabalik na sa Pilipinas ang aktor at regional brand ambassador na si Win Metawin sa Tuesday, November 24. Magkakaroon siya ng special appearance sa isang beauty pop-up sa SM Aura sa Taguig City para sa isang exclusive luxury fragrance and beauty event.
Kahit hindi pa siya nakakarating, mabilis na nagdulot ng excitement sa mga Pinoy fans sa social media ang balita ng pagbisita niya. Huling bumisita si Win sa Manila noong 2024, mahigit dalawang taon na ang nakalipas, para i-promote ang movie na ‘Under Parallel Skies’ kung saan nakasama niya si Janella Salvador.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.