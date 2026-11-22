Anne Curtis, tumangging kumanta sa harap ni Gong Yoo: ‘Mapapahiya ako’
Hindi nagpa-pressure si Anne Curtis na mag-perform sa harap ng kanyang longtime idol na South Korean actor na si Gong Yoo. Sa gitna ng Manila fan meeting, pabirong tinanggihan ng host ang request ng audience na kumanta siya.
Naganap ang 2026 Asia Fanmeeting Tour: The Long Take sa Big Dome, Quezon City noong Sabado, Nobyembre 21. Dito nagsilbing host si Anne, kung saan marami silang lighthearted moments kasama ang mga fans.
Sa isang segment, pinuri ni Gong Yoo ang mga Pinoy fans dahil sa pagiging matapang at hindi kinakabahan sa pag-akyat sa stage para magpakilala. Dahil dito, ipinaliwanag ni Anne na likas na "walang hiya" at outgoing ang mga Pilipino. Binanggit din niya na magagaling kumanta ang mga Pinoy dahil sa "Filipino throat chakra."
Agad namang kinuha ng crowd ang pagkakataon para i-tease si Anne na mag-sample ng kanyang boses. Alam naman nating lahat na entertaining pero off-key ang kanyang mga performance, kaya naman hirit ni Anne, Guys, wag dito, nakakahiya, at Aniyo, bawal dito, mapapahiya ako.
Goblin moments at games
Isa sa mga highlight ng gabi ay ang recreation ng iconic scene mula sa seryeng Goblin. Gumanap si Anne bilang si Ji Eun-tak at hinipan ang kandila bago lumitaw si Gong Yoo bilang ang immortal goblin na si Kim Shin.
Hindi rin nagpahuli si Gong Yoo sa pakikipag-interact sa mga fans sa pamamagitan ng games, special segments, at pag-pose para sa mga pictures. Nag-perform din siya ng ilang kanta para sa mga dumalo sa kanyang first full-scale fan meeting sa Pilipinas.
Ang event ay hatid ng PULP Live World, kasama ang Management SOOP at TONZ Entertainment. Let's be honest, we all know the struggle of Anne's singing, pero sa harap ni Gong Yoo? Valid ang kaba, sis!