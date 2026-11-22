James Reid, rumesbak para kay Kathryn Bernardo laban sa mga basher
Hindi pumayag si James Reid na hayaan lang na ma-bash ang kanyang leading lady na si Kathryn Bernardo. Sa isang media interview noong 19 November 2026, ipinagtanggol ni James ang aktres matapos itong tawaging "overacting" ng ilang netizens, partikular na sa isang viral dramatic confrontation scene sa kanilang primetime romantic thriller series na Someone, Someday.
Keri lang ni James ang negativity at pinayuhan pa ang co-star niya na huwag hayaang makaapekto ang mga comments na ito. I wouldn't listen to the bashers. They only take up a small percentage of the audience, sabi niya. Para sa kanya, hindi accurate reflection ng public reception ng show ang ingay sa social media.
Binanggit din ni James ang track record ni Kathryn sa entertainment industry at ang dami ng loyal followers nito. Kinuwestiyon pa niya kung nanonood ba talaga ng programa ang mga pumupuna sa portrayal ni Kathryn. There's a lot of big support for Kathryn. Everyone knows that with all the incredible projects she had. Maybe, they haven't watched the show, dagdag pa ng actor-singer.
Katuwa rin na mabilis na nag-rally ang mga supporters ng dalawa sa social media para suportahan ang stand ni James. Para sa mga fans, mas matimbang ang years of box-office at television success ni Kathryn kaysa sa mga bashers na dadaan lang.
Sa Someone, Someday, na produced ng Dreamscape Entertainment at ABS-CBN Studios, gumanap si Kathryn bilang si Billy Cariño, isang dating app CEO. James naman ang gumaganap bilang si Jordan Valentin, kasama rin sa serye si Maja Salvador. Ito ang major television comeback ng dalawa at kasalukuyang nasa intense final weeks ang show.