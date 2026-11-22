Lili Reinhart, possible lead na 'Polly Pocket' movie
Kausap na raw si Lili Reinhart para maging bida at executive producer sa 'Polly Pocket' movie ng Amazon MGM Studios at Mattel Studios.
Bali itong pagpasok ni Lili after lumabas sa project si Lily Collins a while ago dahil sa scheduling conflict. Pero don't worry, dahil executive producer pa rin si Lily Collins sa movie. Kasama na rin sa project si Clea DuVall.
Bagay ba si Lili sa role o mas bet niyo pa rin si Lily Collins?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.