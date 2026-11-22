Enchong Dee, focus sa health at financial wellness
Kakaiba na ang takbo ng buhay ni Enchong Dee sa edad na 37 kumpara noong nagsisimula pa lang siya bilang batang aktor at national swimmer. Hindi na lang basta entertainment ang mundo niya ngayon dahil pumasok na rin siya sa pagnenegosyo at investments habang patuloy na hinahamon ang sarili sa iba't ibang bagay.
Ang sikreto raw niya ay ang mindset na laging maghanda para sa kung ano ang susunod. Ang lesson na ito mula sa simula ng kanyang career ang ginagamit niya ngayon sa pag-handle ng kanyang kalusugan, pera, at kinabukasan.
Dahil dito, naging ambassador siya ng H.I.P. (Healthy. Informed. Protected.) for All campaign ng Sun Life Grepa Financial Inc. Para kay Enchong, ang partnership na ito ay natural fit dahil swak ito sa mga values na natutunan niya sa buhay.
The beautiful thing about Sun Life Grepa is it magnifies who you are. Sun Life Grepa helps you to achieve the dreams, the missions that you want to achieve in life, ani Enchong.
Layunin ng aktor na hikayatin ang mga Pilipino na maging proactive pagdating sa kanilang well-being. Hindi lang physical health ang focus kundi pati financial wellness, dahil naniniwala ang campaign na kapag healthy at protected ang isang tao, mas handa silang abutin ang mga pangarap na gusto nilang buuin.