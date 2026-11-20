Sparkle, rumesponde na sa mga bashers ni Mikee Quintos
Seryosong nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center noong Biyernes, November 20, laban sa mga fan groups at indibidwal na gumagawa ng malicious at defamatory attacks laban kay Mikee Quintos. Napansin ng agency na may mga account na tila coordinated ang online harassment.
Diretsahan ang Sparkle na hindi nila itotolerate ang paninira sa kanilang artists gamit ang social media. Ayon sa kanila, Let this serve as a stern warning at hindi sila mag-aatubiling magsampa ng criminal charges kung kailangan. Kasalukuyan na rin nilang minomonitor at dinodokumento ang lahat ng posts, comments, at accounts na sangkot dito.
Get real na tayo: okay lang naman magkaroon ng paborito at magkaroon ng healthy competition, pero iba na kapag harassment na. Sabi nga ng agency, nirerespeto nila ang freedom ng fans na suportahan ang kanilang idols, pero stand nila ang advocacy na "Click Kindness." Ang hiling nila sa lahat, i-uplift ang mga idols nang hindi kailangang manira ng ibang tao.
Nagsimula ang journey ni Mikee sa Bahay ni Kuya noong October 24, ang premiere night ng PBB Collab 3.0. Para sa mga gustong sumubaybay, airing ang series sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Kahit anong fandom pa 'yan, please lang, let's keep it classy. Sino ba naman ang may time mag-bash sa gitna ng ganda ng show?