Jennylyn Mercado at Dennis Trillo, nag-celebrate ng 5th wedding anniversary
Five years na pala ang lumipas mula nang ikasal ang actress at singer na si Jennylyn Mercado at ang actor na si Dennis Trillo noong November 2021. Para i-celebrate ang kanilang fifth wedding anniversary, nag-post si Dennis sa Facebook ng isang video kung saan magkasama silang kumakain sa isang restaurant.
Kitang-kita sa video ang isang dessert na may nakasulat na “Happy Anniversary.” Sa caption pa lang, ramdam na ang kilig dahil isinulat ni Dennis na, POV: You have been married for five years. Five years already. Hindi rin nagpahuli ang couple sa pagpapakilig dahil nagpalitan sila ng sweet kiss at naghawak-kamay sa dulo ng video.
Bukod sa pagiging goals bilang mag-asawa, magkaparehas din silang bida sa GMA Prime series na “Sanggang Dikit FR” na nagsimulang mapanood noong June 2025.
Sana ay magpatuloy lang ang pagiging sweet ng dalawa habang nasa kanilang fifth year na bilang mag-asawa. Kayo, kailan niyo ba huling ginawa itong POV na ito?