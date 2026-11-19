KATSEYE, magdadagdag ng Day 2 sa Manila stop ng ‘Wildworld’ tour sa Jan 2027
Kailangang-kailangan talaga ng second show dahil sa sobrang demand ng mga Pinoy fans, kaya opisyal nang nagdagdag ng Day 2 ang global girl group na KATSEYE para sa Manila leg ng kanilang “THE WILDWORLD TOUR” sa January 2027.
Inanunsyo ito ng Live Nation Philippines sa social media matapos mabilis na ma-sold out ang tickets ng first show noong pre-sale at general on-sale periods. Kung hindi ka nakaabot sa unang gabi, heto na ang chance mong mapanood ang six-member act na ito live.
Ang bagong Day 2 performance ay gaganapin sa gabi agad pagkatapos ng first show sa parehong venue. Huwag na rin kayong mag-alala sa details dahil identical pa rin ang ticketing, seat maps, at fan benefit packages ng second night sa original date.
Special talaga ang Manila stop na ito dahil ang leader ng grupo na si Sophia Laforteza ay mula rito sa Pilipinas. Nabuo ang KATSEYE sa pamamagitan ng global audition project na “The Debut: Dream Academy,” kasama sina Manon, Daniela, Lara, Megan, at Yoonchae.
Matagal na ring inaantay ng mga fans ang full-scale solo concert nila rito, lalo na't nag-trending ang tracks nilang “Debut” at “Touch” sa local streaming charts at social media.
Ilalabas ang tickets para sa Day 2 sa pamamagitan ng official ticketing outlets sa huling bahagi ng linggong ito, ayon sa anunsyo. Paalala lang: bumili lamang sa authorized sellers upang maiwasan ang invalid entries at scalping.