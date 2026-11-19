kundiman party sa UP: 'aagos ang kundiman' concert, keri na!
Handa na ba ang mga playlist niyo for some classic vibes? Mag-oorganisa ang University of the Philippines College of Music ng isang commemorative concert na pinamagatang “Aagos ang Kundiman.” Ang event ay gaganapin sa UP Theater Lobby sa Nov. 24, 6:30 p.m.
Layunin ng concert na bigyang-pugay ang centennial ng “Mutya ng Pasig,” ang iconic na kundiman-kumintang ng sikat na kompositor na si Nicanor Abelardo. Hindi lang ito basta performance, dahil celebration din ito para sa 110th anniversary ng UP College of Music. Ang pinaka-best part? Libre ito at open para sa publiko, kaya walang excuse para hindi pumunta.
Para sa mga mahilig sa live music, siguradong mapapa-wow tayo dahil kasama sa lineup ang UP Madrigal Singers, UP TUGMA, at ang singer-songwriter na si Joey Ayala.
Sabi ng UP College of Music, ang project na ito ay tinitignan ang Pasig River hindi lang bilang isang landmark, kundi bilang isang mahalagang lifeline ng economic activity at isang "living muse" na humubog sa romantic at nationalistic landscape ng traditional Philippine art music. Para sa kanila, ang kundiman ay parang ang daloy ng Pasig River mula Laguna de Bay hanggang Manila—nagbabago ang anyo habang lumilipas ang panahon at kasaysayan.
Naniniwala rin ang UP College of Music na ang revival, reinvention, at care ay mga krusyal na collective acts para masiguradong ang ating physical at intangible heritages ay mananatiling buhay sa mga creative at robust na paraan.
Sino ang isasama mong date sa isang kundiman night?