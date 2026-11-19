Descendants, Zombies, at Camp Rock pa: Worlds Collide Concert Tour na!
Handa na ang lahat para sa Worlds Collide Concert Tour dahil magsasama-sama na sa isang stage ang mga paboritong mundo ng Descendants, Zombies, at ang nostalgic na Camp Rock. Para sa mga hindi nakakaalam, ito 'yung ultimate crossover na siguradong magpapatalon sa mga fans.
Sasamahan tayo nina Trevor Tordjman mula sa Zombies at Jordan Clark ng Bunk’d para sa isang insider access hours before the doors open. Ipinakita nila kung paano nag-transform ang isang empty venue para maging isang arena spectacular. Hindi lang basta tour ito, dahil kasama rito ang mga electrifying special effects at nostalgic set pieces na talagang magbibigay ng vibe na hinahanap natin.
Sa kanilang pag-ikot, nakipag-catch up sina Trevor at Jordan sa mga stars na sina Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero, at Alexandro Byrd. Hindi lang basta kwentuhan ang nangyari, dahil pati next-level choreography ng tour ay natutunan din nila.
Kumpleto ang experience mula sa mga backstage rituals hanggang sa final rehearsal. Siguradong mapapa-wow ang mga audience sa mga fan interactions at visuals bago pa man mag-hit ang show na ito sa mga arena sa buong mundo.
Saan kaya tayo kukuha ng ticket para rito?