PDRN: Ang viral na skincare ingredient na dapat mong kilalanin
Kung updated ka sa mga latest trends sa skincare, siguradong narinig mo na ang PDRN. Ang ingredient na ito, na nagsimula sa Korean skincare, ay naging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang pangalan sa beauty industry dahil sa koneksyon nito sa pag-renew, pag-hydrate, at pag-repair ng skin.
Hindi lang basta hype ang kasikatan nito. Mas marami na kasing brands ang nagsasama ng PDRN sa kanilang mga serums, creams, at face masks. Pero bago mo ito itira sa routine mo, kailangan mong malaman kung ano ba talaga ito at ano ang mga properties nito.
Ano ba talaga ang PDRN?
Ang PDRN o Polydeoxyribonucleotide ay binubuo ng maliliit na fragments ng DNA. Karaniwan itong kinukuha mula sa mga isda, gaya ng salmon at trout, na dumadaan sa isang special processing at cleaning method. Pinag-aaralan ang PDRN dahil sa tulong nito sa pag-heal at pag-restore ng tissues, at ang interes na ito ay lumipat na ngayon mula sa medical world patungo sa cosmetics.
Pagdating sa epekto, ang PDRN ay naiuugnay sa pag-improve ng texture at quality ng balat, pagpapataas ng elasticity, at pag-support sa natural renewal processes ng skin. Pero real talk lang: kailangang paghiwalayin ang injectable applications mula sa mga daily skincare products. Sa ngayon, wala pang sapat na data na nagpapatunay na ang isang PDRN serum ay makakapagbigay ng parehong resulta gaya ng isang aesthetic treatment sa clinic.
Paano ito ginagamit sa routine?
Sa kasalukuyan, makikita ang PDRN sa mga serums, ampoules, at hydrating creams. Madalas itong hinaluan ng hyaluronic acid, peptides, panthenol, at ceramides. Ang mga supporting ingredients na ito ang tumutulong sa hydration at pag-support sa skin barrier.
Kung gusto mong sumubok ng product na may PDRN, pwede mo itong isama sa routine mo depende sa formulation nito at sa instructions for use. Hindi mo kailangang palitan ang buong skincare routine mo para lang maki-trend sa ingredient na ito.
PDRN vs. Polynucleotides (PN)
Madalas mapagpalit ang PDRN at PN dahil pareho silang galing sa DNA chains, pero hindi sila iisa. Magkaiba sila pagdating sa haba ng molecular chains at sa ilang biological properties nila.
Sa madaling salita, ang PDRN ay binubuo ng mas maliliit na DNA fragments, habang ang polynucleotides o PN naman ay galing sa mas mahahabang chains. Dahil dito, hindi ibig sabihin na kung may nakasulat na "PN" sa packaging ng isang product ay pareho na ito ng composition ng isang PDRN product.
Ang pag-usbong ng PDRN ay bahagi ng mas malaking shift ng K-Beauty kung saan mas focus na ngayon sa health at quality ng skin. Mas lalong uminit ang usapan tungkol sa mga ingredients na ito dahil sa kasikatan ng mga skin boosters at rejuvenation treatments sa aesthetic dermatology.
Siyempre, worth it kilalanin ang PDRN sa panahong ito, pero tandaan na ang pagiging viral nito ay hindi automatic na proof ng effectiveness. Ang pinaka-importanteng criteria pa rin sa pagpili ng product ay ang mismong formulation nito at ang scientific data na sumusuporta sa mga promises nito.
Kaya bago mag-checkout, check muna ang ingredients list para hindi sayang ang budol.