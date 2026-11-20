Jeremy G, humingi ng paumanhin matapos mag-claim na Grammy-nominated producer
Humingi ng paumanhin ang singer-songwriter na si Jeremy G matapos siyang batikan ng netizens dahil sa pag-claim na isa siyang Grammy-nominated songwriter at producer. Nangyari ito kasunod ng nominasyon ng P-pop girl group na BINI sa 2027 Grammy Awards.
Tumulong si Jeremy G, na kilala rin bilang Jeremy Glinoga, sa pag-compose at pag-produce ng kantang "Unang Kilig" na nominated sa Best Asian Pop Music Performance. Pero ang plot twist dito: ang recognition ay para lamang sa performance ng grupo, at hindi individual nomination para sa mga nasa likod ng kanta.
Noong November 16, nag-post si Jeremy sa Instagram at excited na isinulat, Mom, dad, your son is officially a @Grammys nominated songwriter and producer.
Dito na pumasok ang mga netizens para itama siya. Marami ang nag-point out na BINI lang ang nominated sa category na iyon. Bagama't may mga sumuporta at nagsabing nagse-celebrate lang naman siya para sa kanta, malinaw na hindi siya personally nominated bilang songwriter o producer.
Inedit na ni Jeremy ang caption niya at ginawa nang: Mom, dad, your son wrote a song that's nominated at the Grammys.
Kinabukasan, nag-post siya sa Facebook para aminin na hindi accurate ang una niyang sinabi. Aniya, medyo nadala raw siya ng emosyon at may nasabi siyang hindi lubos na tumpak. Dinagdag pa niya na galing lang daw ito sa genuine excitement para sa kanta at para sa BINI, at wala siyang intensyong bawasan ang achievement ng iba.
Pinuri rin niya ang grupo at sinabing buong respeto at paghanga ang nararamdaman niya para sa BINI.
Sa guidelines kasi ng Recording Academy, ang mga credited performing artists lang ang considered nominees sa performance categories. Sa rules ng Best Asian Pop Music Performance, ang Grammy statuettes ay ibinibigay lang sa performing artists.
Kasama ang SB19, gumawa ng kasaysayan ang BINI bilang mga unang Filipino acts na nominated sa category na ito. Ang SB19 naman ay kinilala para sa kanilang 2026 song na "VISA".
Sana all ganoon ka-excited, pero bes, double check muna ang rules bago mag-flex sa parents!