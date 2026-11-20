Bakbakan ng comedians at public servant sa Family Feud
Nagbakbakan na sa Family Feud noong 19 November 2026 ang Team Ma-Knows at Team Flawless. Ang labanang ito ay naging ober sa tawa, ober sa saya dahil ang isang squad ng veteran stand-up comedians ang nakatapat ng team ng isang former actress turned public servant.
Sino kaya ang nag-uwi ng panalo sa round na ito? Kasama rin sa episode na ito si Michael V. bilang special guest host. Mapapanood ang Family Feud Philippines tuwing weekdays, 5:35 p.m. sa GMA Network o kaya naman ay via Kapuso Stream.
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