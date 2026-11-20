Slay ang face cards sa official portraits ng Miss International 2026
Lumalaban ang visuals ng 73 delegates ng Miss International 2026 matapos ilabas ang kanilang official portrait shots sa social media noong gabi ng Martes, November 17. Simple lang ang outfit ng lahat—plain black tops na iba-iba ang cuts—pero boom na boom ang face cards against a gradient background na indigo to pink.
Siyempre, hindi mawawala ang ating representasyon. All-out beauty queen glam si Binibining Pilipinas Katrina Anne Johnson. Bagay na bagay ang volume ng kanyang hair with large-set waves, habang pink naman ang lips at light smokey eye makeup. Kinumpleto pa ang look ng gold flower earrings. Klickboxstudios, sa pamumuno ni Raymond Saldaña, ang nasa likod ng mga glam shots na ito dahil dati na silang katuwang ng Miss International.
Sa ngayon, nasa Japan ang mga candidates. Tapos na ang first week nila kung saan pinasyal sila sa Tokyo, Yokohama, Niigata, Yamanashi, at Koriyama. Pagpasok ng second week, bumisita sila sa Fukushima.
Sustainability goals at luggage challenge
Ngayong 64th edition at 66th anniversary ng pageant, push na push ang promotion ng Sustainable Development Goals (SDGs) ng United Nations. Isang matapang na move rito ang directive na maximum of four suitcases lang ang pwedeng dalhin ng bawat delegate para sa buong stay nila sa Japan.
Para kay Stephen Diaz, ang Filipino executive director ng pageant, napatunayan na doable at sustainable ang 4-luggage challenge dahil naging smart at practical ang mga girls. Ayon sa kanya, nakapagdala pa rin sila ng elegant dresses at national costumes habang ine-enjoy ang autumn sa Japan.
Ang schedule hanggang coronation
Kailangang mag-ready na ang lahat dahil nakatakda ang SDG presentation ng mga delegates sa November 22, at susunod naman ang preliminary evaluation sa November 23. Ang Final Gala ay gaganapin sa Kanadevia Hall sa Tokyo sa November 25.
Target ni Johnson na makuha ang korona mula sa Colombian queen na si Catalina Duque. Kapag nanalo siya, siya ang magiging seventh Filipino woman na mag-uuwi ng titulo. Sa ngayon, second most successful country ang Philippines sa Miss International, kasunod lang ng Venezuela na may siyam na winners.
Kaya niyo ba talagang mag-impake ng four suitcases lang para sa isang international pageant o baka mag-overload tayo?