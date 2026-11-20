Sino ang mga headliners ng Glastonbury 2027?
Handa na ang Worthy Farm para sa pagbabalik ng Glastonbury 2027 matapos ang kanilang fallow year noong 2026. Sa unang batch ng announcements, kinumpirma na ang pinakabatang grupo ng headliners sa kasalukuyang siglo. Ang singer-songwriter mula North Shields na si Sam Fender ay magdedebut sa Pyramid stage sa Biyernes, habang ang global superstar na si Harry Styles naman ang magpapasikat sa Sabado.
Para sa pagtatapos ng Linggo ng gabi, babalik si Billie Eilish para sa kanyang ikalawang beses bilang headliner. Bilang isang veteran sa festival kahit bata pa, unang nag-debut si Eilish sa Other stage noong 2019 bago siya naging pinakabatang solo headliner noong 2022.
Sa panig naman ni Sam Fender, hindi ito bago sa festival ngunit may mga naging problema sa kanyang schedule dati. Kinailangang mag-pull out ni Fender noong 2019 at nakatakda sana siyang tumugtog sa cancelled edition noong 2020, bagaman nakapag-perform siya sa Pyramid stage noong 2022 sa slot na kasunod ni Eilish. Si Harry Styles naman ay magperperform sa festival sa unang pagkakataon, bagaman naranasan niyang maging punter sa event noong 2025.
Isang malaking sorpresa ang pagbabalik ni Cher para sa Sunday afternoon legends slot. Big deal ito dahil hindi na siya nag-tour simula noong 2020 at sinabi pa niyang nailabas na niya ang kanyang final album noong 2024.
Ayon kay Emily Eavis, ang festival organiser, masaya silang bumalik matapos ang tahimik na fallow year. Gusto raw nilang bigyan ang mga fans ng "early musical taster" ng mga artists na darating sa June 2027. Nagpahayag din siya na excited sila sa kinalabasan ng lineup at maglalabas pa ng dagdag na mga pangalan sa bagong taon.
Bukod sa main stage, magdedebut din ang Kraftwerk bilang headliner ng West Holts stage. Kasama rin sa mga first-timers sa festival ang Québécois microtonal rock duo na Angine de Poitrine, na kasalukuyang may mga Grammy nominations, pati na rin ang Womack Sisters. Magpapalabas din sa unang pagkakataon ang Slovakian pop star na si Adéla, ang DJ mula Manchester na si Josh Baker, ang London soul singer na si Sienna Spiro, at ang US artist na si Sombr.
Magbabalik din ang London trio na the xx, na inaasahang maglalabas ng kanilang fourth album. Kasama rin sa listahan ng mga returning names sina Lily Allen, Little Simz, Chase and Status, Massive Attack, Ezra Collective, at FKA twigs.
Pagdating naman sa rap, nariyan ang De La Soul, Mike D, the Streets, at Young Fathers. Sa dance music naman, itataas ng Avalanches, Basement Jaxx, Bonobo, Confidence Man, Hot Chip, Nia Archives, Sammy Virji, at Underworld ang energy ng mga revellers.
May pagbabago rin sa bulsa ng mga attendees dahil sa 2027 edition, unang beses na lumampas sa £400 ang presyo ng ticket. Umabot ito sa £408, kasama na ang £5 booking fee, mula sa dating £378.50 noong 2025. Ang mga ticket ay ibinenta noong 4 October at agad na naubos sa loob lamang ng ilang minuto.
Nilinaw rin ni Emily Eavis na hindi mag-headline si Madonna, kahit pa may acclaimed Confessions II album ito, para basagin ang mga kumakalat na rumours. Samantala, si Michael Eavis, ang founder ng festival, ay nag-celebrate ng kanyang 91st birthday kamakailan matapos siyang mag-step back sa day-to-day operations ng event ilang taon na ang nakalipas.
Umaasa ang Glastonbury 2027 na maiwasan ang gulo na nangyari noong 2025 edition. Noong panahong iyon, imbestigahan ng pulisya ang punk duo na Bob Vylan dahil sa pag-chant ng death, death to the IDF (Israel Defense Forces) sa West Holts stage, bagaman na-drop din ang imbestigasyon noong December.