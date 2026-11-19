Kuya Dino is alive! May pasabog na teaser ang Taskforce Firewall
Hala, buhay pala si Kuya Dino! Ganyan ang pasabog sa bagong teaser ng Taskforce Firewall para sa Episode 128.
Pero ang real question dito: hanggang kailan kaya mapagtatakpan ni Hex, na ginagampanan ni Jak Robert, si Tasha na ginagampanan naman ni Rhian Ramos? Abangan natin kung kailan mabubuko ang lahat sa drama action series na ito.
Para sa mga hindi pa nakakapag-catch up, mapapanood ang Taskforce Firewall mula Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Naka-simulcast din ito sa GMA-7, Heart of Asia, at I Heart Movies. Kung late ka na sa schedule, may second telecast naman sa GTV tuwing 10:30 p.m., o kaya ay i-stream niyo na lang sa GMA Play at GMANetwork.com/GMAPlay.
Sino kaya ang susunod na magugulat sa plot twist na 'to?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.