Michelle Dee, officially out na sa MGI All Stars 2nd Edition
Kumpirmadong wala na sa listahan ng mga contenders si Michelle Dee para sa MGI All Stars 2nd Edition. Kinumpirma ito ng mga organizers sa social media bago pa man maglabas ng official statement ang actress-model-singer.
Kahit wala na siya sa kompetisyon, hindi ito naging hadlang para manatili ang pangalan niya sa early tally ng online voting para sa “All Stars Exclusive Dinner.” Ayon sa post na nilabas noong Huwebes ng hapon, Nobyembre 19, patuloy pa ring kikilalanin ng MGI All Stars ang pwesto ni Michelle sa voting activity hanggang sa matapos ito, para makapagpatuloy ang suporta ng mga Filipino supporters.
Sadyang nagulantang ang pageant world nang ianunsyo noong nakaraang buwan ang pagsali ni Michelle sa MGI All Stars 2nd Edition. Maraming pageant pundits ang agad na inilagay siya sa top ng kanilang leaderboards, kung saan nauna pa siya kahit sa defending queen na si Vanessa Pulgarin, na nanalo sa 1st Edition noong Mayo.
Hindi na bago si Michelle sa MGI All Stars dahil naging bahagi na siya ng inaugural staging nito noong Mayo. Sa unang edisyon, nagsilbi siyang isa sa mga hosts para sa dalawang rounds ng preliminary competitions pati na sa Grand Final.
Nagkaroon nga ng mga concerns mula sa kanyang mga fans at supporters matapos sumailalim si Michelle sa isang appendectomy. Dito nagtanong ang kanyang mga fans at supporters kung kaya pa ba niyang ituloy ang MGI All Stars.
Ang mga natitirang Pinay contenders
Sa ngayon, dalawa na lamang ang natitirang kalahok mula sa Pilipinas. Sila ay sina Alexie Brooks, ang 2025 Miss Eco International winner, at si Anne Patricia Lorenzo Diaz, na naging Top 6 finalist sa 2025 Miss International Queen. Pareho silang nakakuha ng entry sa All Stars sa pamamagitan ng inaugural Reina Filipinas pageant na ginanap noong Agosto.
Nanatiling palaban si Diaz at sinabing masyado pang maaga para mag-raise ng white flag. Hinikayat niya ang kanyang mga followers na ituloy ang pagboto para sa kanya para sa “All Stars Exclusive Dinner.” Ang prize dito ay sampung candidates ang mananalo ng seat para sa isang exclusive dinner kasama si Miss Grand International President Nawat Itsaragrisil.
Paano ang hatian sa voting?
Sa sampung winners para sa dinner, lima ang manggagaling sa website voting at lima naman sa social media voting. Base sa update noong Nobyembre 19, bandang 11 a.m. (Bangkok time), sina Brooks at Dee ay kabilang sa mga leading ladies sa social media category. Ang voting para dito ay magsasara sa Nobyembre 26, alas-6 ng gabi sa Bangkok.
Para sa website voting, kailangang pumunta sa grandvote.net kung saan may bayad na THB35 bawat boto. Ang lahat ng botong papasok dito ay itatala rin para sa “World’s Choice Award.”
Sa social media naman, pwedeng bumoto sa Facebook at Instagram pages ng MGI All Stars at Miss Grand International. Sa Facebook, makakakuha ng isang point ang candidate sa bawat like (thumbs up) at share, basta't naka-follow ang user sa official pages.
Sa Instagram naman, mas komplikado ang computation. 95 percent ng points ay base sa bilang ng mga bagong followers na nakuha sa period na ito, habang ang 5 percent ay galing sa engagement. Ang like ay katumbas ng 1 point, ang share ay 2 points, at ang comment ay may 3 points. Ang final score para sa social media ay kukunin sa formula na 30 percent mula sa Facebook at 70 percent mula sa Instagram.
Ang MGI All Stars ay isang groundbreaking competition mula sa team ng Miss Grand International na open para sa mga veterans ng ibang international beauty contests. Ang Grand Final ng 2nd Edition ay gaganapin sa MGI Hall sa Bravo BKK sa Bangkok, Thailand, sa Disyembre 12.