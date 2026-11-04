Sofronio Vasquez, todo pasasalamat sa support nina Michael Bublé at Martin Nievera para sa kanyang first solo concert
Grabe ang pasasalamat ni Sofronio Vasquez sa mga kapwa niya artist, lalo na kay international star Michael Bublé at veteran singer Martin Nievera, dahil sa tulong at suportang ibinigay nila habang naghahanda siya para sa kanyang kauna-unahang solo concert .
Sa isang press conference, inamin ni Vasquez na maraming beses siyang nakatanggap ng mga “No” bago dumating ang mga “Yes” noong nakuha niya ang big break bilang champion ng The Voice USA Season 26. Para sa kanya, refreshing na ngayon ay may say na siya kung paano tatakbo ang kanyang career, lalo na't suportado siya ng mga taong mas matagal na sa music industry.
Sabi niya, punong-puno ang puso niya kapag binabalikan niya ang lahat. Binibigyang-halaga niya ang mga panahong nakaranas siya ng pagtanggi dahil ngayon, feeling niya ay bonus na lang ang mga “Yes” na natatanggap niya. Sana raw ay mabuksan ang puso ng mga tao para makita kung gaano siya ka-thankful. Nadala rin siya ng emosyon dahil dati ay pangarap lang niya ang magkaroon ng press conference, at ngayon ay nararamdaman na niyang may chance na talaga siya.
Ang special bond kay Michael Bublé
Isa sa mga pinaka-grateful siya ay ang kanyang coach sa The Voice, ang Canadian singer na si Michael Bublé. Hanggang ngayon, close pa rin ang dalawa. Noong 2024, na-mentor siya ni Bublé sa kompetisyon, pero hindi natapos doon ang kanilang relasyon. Lagi siyang tinatawagan ni Bublé, at napapakinggan niya ang mga preview ng latest musical endeavors ni Bublé o kaya naman ay iniimbitahan siyang mag-guest sa mga shows nito.
Hindi pa rin raw mapaniwala si Vasquez na magkakaroon siya ng friendship sa isang global star kung saan nailalabas niya ang kanyang mga saloobin, pati na ang tungkol sa mga family matters. Para sa kanya, perfect ang relationship nila ni Bublé. Nabanggit din niya na hindi pa sanay si Bublé na tinatawag siyang “sir,” pero alam naman nito na tanda ito ng respeto. Ang nakakatawa pa rito, sinasagot din siya ni Bublé ng, How are you, sir?
Pagdating naman sa kanyang concert, malaking tulong si Bublé sa pag-curate ng setlist. Madalas din siyang tawagan ni Bublé para sa mga updates tungkol dito.
Tulungan sa local music scene
Hindi rin nagpaawat ang mga Filipino artists sa pag-alok ng tulong para maitayo ang concert ni Vasquez. Ayon sa singer, hindi naging mahirap na proseso ito dahil mahal niya ang pagiging bahagi ng community na tulungan ang isa't isa.
Kuwento niya, noong nabanggit niya ang tungkol sa kanyang concert kay Martin Nievera, nag-offer agad ang veteran singer na tulungan siyang i-draft ang kanyang script. Ginawa ito ni Nievera dahil hindi siya makakasama bilang guest dahil nasa abroad siya sa petsa ng show.
Hindi rin nahirapan si Vasquez na humingi ng tulong kay singer-songwriter Ogie Alcasid, gayundin kay Cayabyab, na nag-offer naman na gawin ang accompaniment para sa kanyang show.
Mula kakanin hanggang world stage
Malaki ang utang na loob ni Vasquez sa kanyang humble beginnings na nagtulak sa kanya na ituloy ang journey na ito. Naalala niya ang panahon na tumutulong pa siya sa kanyang ina sa paggawa ng rice cakes para ibenta para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
Isang masakit na memorya ang tumatak sa kanya noong panahon ng pandemic, kung saan umasa sila sa food aid mula sa gobyerno at sa ibang tao dahil wala silang pera pambili ng pagkain. Nagbago ang takbo ng buhay niya nang i-petition siya ng kanyang kapatid sa US para mag-aral ng dentistry, at kalaunan ay sumali siya sa The Voice noong 2024 kung saan siya idineklara bilang winner. Para sa kanya, isang blessing ito dahil sa naging domino effect nito sa kanyang career.
Ngayon, tinatamasa na ni Vasquez ang bunga ng kanyang paghihirap. Nakakapagbigay na siya nang sapat para sa kanyang pamilya at nakabili na rin siya ng sariling sasakyan.
Bukod sa kanyang concert na gaganapin sa November 7, magiging bahagi rin siya ng mga Filipino artists para sa isang musical initiative na nagdiriwang sa shared identity at unity ng Asean. Ipinakilala niya ang “Seas Unbroken,” isang newly composed anthem para sa regional solidarity. Gaganapin ang initiative na ito ngayong November kasabay ng Philippines chairship ng Asean.
Kuhang-kuha ang dream life, 'di ba? Sino'y hindi gaganahan mag-pursue ng pangarap kung ganyan ang support system?