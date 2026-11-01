Slay ang movie looks sa The New Nocturnals 2026
Hataw na naman ang creativity sa The New Nocturnals 2026. Sa taong ito, hindi lang basta nakakatakot o weird ang goal dahil ang tema ay "Silver Screen: The Director’s Cut." Ibig sabihin, ang mga guests ay kailangang mag-dress up bilang mga cinema icons, iconic moments, o paboritong characters mula sa pelikula.
Kahit anong genre ay pwede—mula sa mga modern blockbusters at indie favorites hanggang sa cult classics, horror, fantasy, at thrillers. Hindi rin nawala ang gilded glamour ng Old Hollywood. Talagang binuhay ng mga celebrity guests ang mga pelikulang nag-inspire sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga head-turning costumes.
Ang mga organizers at ang kanilang vision
Siyempre, hindi mawawala ang masterminds sa likod ng party na sina Mond Gutierrez at Ash Rye. Kilala ang annual Halloween bash nila bilang isa sa mga go-to parties tuwing spooky season dahil sa mga impressive looks at themes kung saan nanaig ang ingenuity.
Kung noong 2025 ay creatures of the night ang tema, mas naging cinematic naman ang vibe ngayong 2026. Para sa kanyang sariling look, nag-dress up si Mond Gutierrez bilang si Lestat, na talagang pasok sa movie-inspired theme ng gabi.
Paired costumes at solo slay
Kakaiba ang chemistry ng ilang celebrity pairs na pumunta sa event. Agaw-eksena sina Alexa Ilacad at Darren Espanto dahil nag-pair sila bilang Lavagirl at Sharkboy. Isang cute at nostalgic choice na siguradong head-turner sa crowd.
Sa mga solo looks naman, hindi nagpahuli si Belle Mariano na nag-transform bilang si Satine. Pumorma rin si Kyle Echarri bilang si Heathcliff, habang si River Joseph naman ay nagdala ng elegance bilang si Jay Gatsby.
Ang Dune fever sa party
Mukhang trending ang Dune films sa The New Nocturnals dahil tatlong celebs ang kumuha ng inspiration dito. Si Lella Ford ay nag-dress up bilang si Chani. Hindi naman nagpatalo ang mga lalaki dahil parehong nag-costume bilang si Paul Atreides sina Joaquin Arce at Inigo Pascual.
Kudos sa lahat ng pumunta dahil talagang dinala nila ang silver screen sa real life.