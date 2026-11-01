Ronnie Liang, legit Army Aviator na!
Sana all may wings! Kumpirmado na official Army Aviator na si Ronnie Liang, kaya pwede na siyang magpalipad ng mga aircraft sa ilalim ng Philippine Army Aviation Battalion. Sa pag-uusap nila sa media noong Biyernes, Oktubre 30, ibinahagi ng singer at actor na natanggap niya ang kanyang aviation badge o “wings” noong nakaraang linggo.
Ayon kay Ronnie, isa na siyang ganap na Army Aviator o piloto sa Philippine Army Aviation Battalion, at nabigyan na siya ng wings.
Hindi naman ito overnight success. Nagsimulang habulin ni Ronnie ang pangarap niyang maging piloto noong 2019, at nakuha niya ang kanyang private pilot license noong 2021. Kaso, hindi siya agad nakapag-commercial pilot license dahil sa kanyang mga commitments sa show business at sa voluntary work sa Project Ngiti Foundation.
Pero dahil sa kanyang civilian flying experience at dami ng flight hours, kinilala ito ng Army Aviation. Pinayagan siyang sumailalim sa process para maging qualified sa flight duties. Ayon sa kanya, nagsimula na siyang magpalipad sa Army Aviation noong Enero ng taong ito na may orders na flight duty status, pero ngayon lang niya officially nakuha ang wings dahil hindi ito basta-basta binibigay.
Ano nga ba ang gagawin niya rito?
Bilang Army Aviator, hindi lang ito para sa aesthetics. Kasama sa mga responsibilidad ni Ronnie ang pag-transport ng relief goods, paghatid ng mga government officials at iba pang stakeholders, pati na rin ang pag-conduct ng aerial assessments sa mga lugar na nasalanta ng baha at bagyo.
Isa sa mga missions niya ay ang paglipad mula Zamboanga hanggang Sulu noong na-invite siya sa isang event kasama ang journalist na si Kara David. Dahil sa partisipasyon niya sa flight at sa pag-conduct ng civil at military operations para sa kapayapaan sa area, ginawaran siya ng Silver Wing Medal.
Masarap daw sa pakiramdam ito at nakakatulong sa nation building, dahil mahalagang elemento ang kapayapaan para makamit ang kaunlaran, kwento niya. Nilinaw din ni Ronnie na ilang beses na siyang nagpalipad ng Army aircraft, at isa lang doon ang mission papuntang Sulu.
Music and Military Life
Kahit busy sa pagiging Army reservist at piloto, hindi nakakalimutan ni Ronnie ang kanyang music career. Habang papalapit ang Pasko, patuloy niyang pino-promote ang kanyang holiday singles na “Panalangin Kong Pasko,” “Tuloy Na Tuloy Pa Rin ang Pasko,” “Sa Paskong Darating,” at “Perfect Christmas.”
Seryosong transition mula sa stage papunta sa cockpit, 'di ba? Top Gun vibes na talaga!