DenJen, nagpakitang-gilas sa chemistry sa Skyro Mooove!
Kahit mga celebrity couples, hindi nakakaligtas sa mga simpleng debate sa bahay—mula sa kung ano ang bibilhin hanggang sa kung sino ang masusunod sa family plans. Ito ang naging highlight nang sumipot sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado sa Skyro Mooove! na ginanap sa SM Mall of Asia Music Hall noong 18 October 2026.
Ang real-life couple na kilala ng fans bilang DenJen ay sumabak sa isang “Skyro This or That” segment. Dito, sinubukan ang kanilang chemistry habang pumipili sa pagitan ng mga everyday scenarios na siguradong relate ang mga Pinoy couples at mga magulang.
Shopping at priorities sa bahay
Naging sentro ng kulitan ang usaping pera at shopping. Pinag-usapan nina Dennis at Jennylyn kung sino ang may final say pagdating sa grocery runs, online shopping, gadgets, at pati na rin sa mga malalaking household purchases. Pinatunayan lang nila na kahit gaano pa kakilala ng mag-asawa ang isa't isa, may kani-kaniya pa rin silang preferences.
Sa kanilang lighthearted exchange, na-reflect kung paano hinuhubog ng magkaibang priorities ang mga desisyon sa loob ng pamilya. Aminado si Dennis na hindi lahat ng gusto nila ay pareho. Sabi niya, Sa bahay, siyempre, hindi naman lahat ng gusto namin pareho. Minsan may gusto akong bilhin, may ibang priority naman si Jen. Pero importante, napag-uusapan namin at napagkakasunduan kung ano talaga ang kailangan.
Sumang-ayon naman si Jennylyn at binigyang-diin na mas maraming kailangang isipin kapag may pamilya na, mula sa groceries hanggang sa school needs. Importante raw na alam mo ang iyong priorities at kung ano ang pasok sa budget.
Financial tools para sa pamilya
Hindi lang kulitan ang nangyari dahil isinali rin sa segment ang iba't ibang financial offerings ng Skyro. Ipinakilala ang SkyroCredit para sa mga everyday purchases gamit ang QR Ph, pati na ang SkyroCredit Virtual Card para sa mga online at contactless payments. Para naman sa mga mas malalaking planned purchases, may mga Product Loans na available.
Dagdag pang value ang hatid ng SkyroCredit dahil may cashback rewards ito na aabot sa 30% para sa mga eligible transactions sa mga participating merchants. Layunin ng “I-Skyro Mooo!” campaign na ipakita kung paano masuportahan ng mga financial products na ito ang iba't ibang moments sa buhay ng mga Pilipino.
Performance at interactive experience
Hindi natapos ang saya sa “Skyro This or That” dahil bumalik sina Dennis at Jennylyn sa stage para sa isang special performance. Para kay Dennis, ibang klase ang energy kapag nakikita ang mga tao nang personal, at mas naging masaya ito dahil kasama niya si Jen.
Kinuwento naman ni Jennylyn na nakatuwa dahil hindi lang sila basta nag-perform kundi nakipagkulitan din sa mga attendees. Nakita raw niya kung gaano ka-excited ang lahat sa mga activities. Para sa kanya, magandang maging bahagi ng isang event na naglalapit sa mga tao at nag-celebrate ng mga maliliit na moments na nagpapaging special sa everyday life.
Bukod sa charm at chemistry ng DenJen, naging buzzing din ang SM Mall of Asia Music Hall dahil sa mga colorful installations at themed activity zones. May mga interactive experiences din na inspired sa mga shopping moments ng mga tao. Para sa mga gustong tumingin ng financial solutions, maaaring bumisita sa skyro.ph o i-follow ang Skyro sa Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, at TikTok.
Sana all may ganitong chemistry sa pag-budget, 'no?