Pia Wurtzbach-Jauncey, nag-reign sa Milan kasama ang Gucci
Bumalik si Pia Wurtzbach-Jauncey sa Milan para sa Milan Fashion Week 2026 exclusively kasama ang Gucci. Para sa kanya, full-circle moment ito dahil sa lungsod na ito naganap ang kanyang first major fashion show at dito rin nagsimula ang relasyon niya sa fashion house—noong bumili siya ng kanyang kauna-unahang luxury bag. Entering the Gucci timezone, biro niya sa kanyang pagbabalik sa siyudad.
Si Pia Wurtzbach-Jauncey ay isang Filipino-German actress, model, TV personality, writer, designer, at makeup artist na nanalo bilang Miss Universe 2015.
Higit pa sa isang korona
Kahit kilala ang buong mundo sa kanyang pagkapanalo noong 2015, ayaw ni Pia na doon lang siya makilala. Mas interesado na raw siya ngayon na makilala base sa "body of work" na ginagawa niya kaysa sa isang titulo lang. Mula nang maging Miss Universe, naging multi-hyphenate na siya—bilang actor, host, entrepreneur, at pati na rin sa publishing kung saan isinulat niya ang novel na Queen of the Universe.
Hindi lang fashion at entertainment ang focus niya dahil aktibo rin siyang advocate para sa HIV awareness at LGBTQ+ rights, at ginagamit niya ang kanyang platform para labanan ang cyberbullying. Aminado si Pia na paborito niya ang feeling ng pagiging beginner o yung pagpasok sa isang bagay na may "fresh eyes." Para sa kanya, masarap ang pakiramdam ng pagiging underdog sa isang bagong larangan.
Ang sining sa likod ng Gucci
Para kay Pia, ang fashion ay paraan para mahanap kung ano pa ang posible. Hindi lang ito basta pagsusuot ng magagandang damit; kailangan niyang buuin ang kaalaman sa likod nito "brick by brick." Habang lumalalim ang interes niya sa industry, pinag-aaralan din niya ang history, creative processes, at ang talino na kailangan para mabuhay ang mga designs.
Halimbawa nito ang Gucci, na madalas gumamit ng kasaysayan at kultura sa kanilang mga gawa. Ang Primavera line na inilabas sa Milan Fashion Week 2026 ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga paintings ni Sandro Botticelli. Dahil sa ganitong lalim ng fashion, naging mas mature na rin ang mga choices ni Pia. Mas aware na raw siya ngayon sa kung ano ang nirerepresenta ng isang outfit bago niya ito piliing isuot.
Isinuot niya ang Gucci Primavera Fall-Winter 2026 Look 26 na stretch leather jacket at skirt. Isinuot din niya ang GucciCore Cruise 2027 looks gaya ng nappa leather bomber jacket, mikado silk jacket at pants, at isang shearling coat. Kumpleto ang look gamit ang Horsebit Duomo at Starlet bags.
Real talk sa representation
Isang bagay na palaging nasa isip ni Pia ay ang representation. Ramdam niya raw ang kakaunti ng mga Pilipino tuwing pumapasok siya sa isang kwarto sa international scene. Pero may kuro-kuro siya rito: hindi raw dapat dalhin ng bawat Pilipinong nagtatagumpay sa abroad ang bigat ng pagrepresenta sa 100 million Filipinos nang perpekto. Para sa kanya, ang representation ay simpleng pagiging nandoon lang, paggawa ng trabaho nang maayos, at pagiging komportable sa pinagmulan.
Kinuwento niya ang isang Gucci dinner kung saan may mga nakakilala sa kanya bilang Pilipina kahit hindi siya personal na kilala. Nang tanungin niya kung paano nila nalaman, ang sagot sa kanya ay dahil sa eyes and the smile. Todo tawa si Pia sa parteng ito at masaya siya na dala niya ang warmth ng mga Pilipino.
Pangarap niya na sa hinaharap, hindi lang basta seat at the table ang meron ang mga Pinoy. Kung dati ay tungkol lang ang representation sa pagiging visible o nakikita, naniniwala siya na ang susunod na stage ay ang pagkakaroon ng ownership ng mga Pilipino at ang pagiging bahagi sa paghubog mismo ng kultura.