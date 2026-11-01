Cochi by Marvin, panalo ulit ng Michelin Bib Gourmand!
Ibinahagi ng actor at entrepreneur ang good news sa Instagram na nakuha ulit ng kanyang restaurant, ang COCHI By Marvin, ang MICHELIN Bib Gourmand distinction.
Sabi ni Marvin, For the second year in a row, COCHI By Marvin has been awarded the MICHELIN Bib Gourmand! Grabe ang pride niya para sa kanyang team at sinabi niyang sa kanila talaga ang recognition na ito. Para sa kanya, bunga ito ng countless hours of hard work, discipline, dedication, and genuine love ng lahat ng bumubuo sa restaurant.
Para sa mga hindi pa aware, ang Bib Gourmand ay ibinibigay sa mga restaurant na nag-ooffer ng high-quality food pero affordable o good value pa rin. Unang beses nakuha ng Cochi ang award na ito noong October 2025, kasabay ng pag-launch ng inaugural 2026 Michelin Guide for the Philippines.
Sa latest na 2027 guide na inilabas noong late October, 31 local restaurants ang nakakuha ng Bib Gourmand distinction, at siyempre, kasama na doon ang Cochi. Nakaka-inspire 'yung dedication nila to maintain the standards, 'di ba?
Sino na ang nakasubok kumain dito? Worth it ba talaga ang hype?