Ruru Madrid, nanindigan laban sa diskriminasyong naranasan sa Spain
Kinuwento ni Ruru Madrid ang naranasan niyang alleged discrimination sa isang steak restaurant sa Salamanca, Spain habang filming siya para sa Los Salvajes Bravos. Sa media conference ng pelikula noong October 29 sa isang restaurant sa West Avenue, Quezon City, ibinahagi ng actor na nag-isa lang siyang kumain sa lugar na pinili niya matapos maghanap ng best steak house doon. Naalala rin niya na nag-ipon pa siya ng pera para lang mapagbayaran ang meal na ito.
Order niya noon ay steak at fries, pero ayon kay Ruru, ibinato raw ng staff member ang pagkain sa harapan niya bago ito tumalikod. Inilarawan niya ang server bilang isang Spaniard na may height na around 6'5". Maging ang isang French couple na malapit sa kanya ay napalingon umano sa nangyari.
Inamin ni Ruru na kung dati siyang version ng sarili, hinayaan lang sana niya ito dahil natatakot siya dahil wala siya sa sariling bansa. Pero this time, tumawag na siya ng manager at gumamit ng Google Translate para ipaliwanag na paying customer siya at hindi dapat tratuhin nang ganoon. Matapos nito, lumapit daw ang staff member para humingi ng paumanhin at binigyan siya ng cake.
Naikuwento rin ni Ruru ang sinabi niya sa staff member: Sinakop niyo na kami noon, e! Sinakop niyo na kami noon! At noong panahon na yon, wala kaming laban sa inyo. Pero ngayon na may kakayanan na akong magbayad at bumili ng sarili kong pagkain, at ako ay customer, wala ka nang karapatan na gawin ito sa akin ngayon.
Para sa actor, konektado ang experience na ito sa pinagdaanan ng mga Pilipino na dinala sa Madrid noong 1800s. Giit niya, nararanasan pa rin hanggang ngayon ang diskriminasyon at ang hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino, kaya nangako siya sa sarili na hindi na papayag na maliitin siya ng kahit sino.
Ang pelikulang Los Salvajes Bravos, na idinirekta ni Paolo Dy sa ilalim ng Jesuit Communications, ay tungkol sa 1887 Exposición General de las Islas Filipinas sa Madrid kung saan ipinakita sa publiko ang mga Indigenous Filipinos. Kasama rin sa cast sina Romnick Sarmenta at Michael de Mesa. Official entry ito sa 52nd MMFF at magbubukas sa mga sinehan sa December 25.