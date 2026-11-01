Darryl Yap, humingi ng paumanhin kina Sarah Lahbati, Ella Cruz, at McCoy de Leon
Inamin ni Director Darryl Yap na naging hamon sa kaniyang mga assumptions tungkol sa acting ang pagtatrabaho kasama sina Sarah Lahbati, Ella Cruz, at McCoy de Leon sa kaniyang horror anthology na ‘VHS (Viva Horror Stories)’. Dahil dito, natuto siya ng mahalagang lesson tungkol sa pagtitiwala sa mga experienced performers.
Sa isang interview, ibinahagi ng filmmaker na minaliit niya noong una ang acting abilities ni Lahbati at nagkamali rin siya sa pag-judge sa isang crucial scene nina Cruz at De Leon. Ang nadama niyang disappointment at criticism ay nauwi sa paghanga, kaya naman personal siyang humingi ng paumanhin sa tatlong artista.
Ang 'eye-opener' kay Sarah Lahbati
Kuwento ni Yap, bago niya nakatrabaho si Lahbati, mas nakikita niya ang ganda nito kaysa sa talent sa pag-arte. Nagbago ang tingin niya rito nang mag-film sila ng isang emotionally demanding crying scene. Sa sobrang bilis umiyak ni Sarah, lumapit ang direktor pagkatapos ng take at sinabing, Sarah, I’m sorry, akala ko… (pero) marunong ka pala!
Hindi naman daw sigurado si Lahbati kung dapat bang i-take as compliment ang sinabi ng direktor, at sumagot na, Hindi ko alam, direk, kung mao-offend ako sa sinabi mo! Para kay Yap, naging impression niya ito na ang galing pala ni Sarah at mabilis mag-deliver ng emotional requirements.
Ipinaliwanag ni Yap na kaya raw siya nagkaroon ng misconception ay dahil hindi siya pamilyar sa mga dating TV work ni Lahbati. Ang actress ay nakilala noong nanalo siya bilang Ultimate Female Survivor sa ‘StarStruck’ ng GMA Network, pero dahil lumaki si Yap na nanonood ng mga programa sa ABS-CBN, hindi niya kilala ang mga artista sa kabilang network. Sabi pa niya, noong nanonood siya ng GMA, kailangan pa niyang itanong kung sino ang artista dahil hindi naman niya pinapanood ang channel na iyon.
Bukod sa acting, humanga rin si Yap sa pagiging thoughtful ni Lahbati sa script. Tumanggi ang actress na bigkasin ang salitang “patayin” dahil sa kaniyang values at responsibilidad bilang isang ina. Ipinaliwanag ni Lahbati na may mga anak siya at hindi siya komportable na sabihin ang salitang iyon sa pelikula. Sa halip na magalit, mas nirespeto ni Yap ang awareness ng actress sa materyal at tinawag siyang “thinking artist” at “very smart”.
Maling hinala kina Ella Cruz at McCoy de Leon
Naging mahirap din ang karanasan ni Yap sa pag-direct kina Ella Cruz at McCoy de Leon na magkasama sa second story ng anthology. Noong nire-review niya ang footage, inakala niyang nagpapagalingan at nagsasapawan ang dalawa sa halip na magtulungan.
Kinausap niya ang mga artista at sinabing, Disheartened ako, disappointed sa performance niyo kasi parang hindi kayo nagtutulungan. Umabot sa pitong takes ang scene pero hindi pa rin satisfied si Yap. Sa sobrang frustration, hindi niya kinausap ang dalawang artista nang ilang araw pagkatapos ng insidente.
Gayunpaman, nalaman ni Yap sa post-production na mali ang kaniyang assessment. Habang ine-edit ang scene, doon niya nakita ang “magic” ng kanilang performance. Ang akala niyang nagsasapawan na acting ay complementing pala sa screen. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya kina Cruz at De Leon para humingi ng paumanhin sa kaniyang pag-criticize sa kanila.
Sabi ni Yap, naimpluwensyahan siya ng kaniyang background sa teatro kung saan sanay siya sa acting na instant ang resulta. Napagtanto niya na ang acting nina McCoy at Ella ay kailangan muna ng edit para gumana. Ang karanasang ito ang nagturo sa kaniya ng pagkakaiba ng pag-judge sa performance habang nasa set at ang pagtingin dito pagkatapos ng editing process. Inamin niya na marami pa siyang kailangang matutunan bilang direktor.
Tungkol sa ‘VHS (Viva Horror Stories)’
Ang ‘VHS’ ay ang unang foray ni Yap sa horror anthology format. Binubuo ito ng tatlong interconnected stories tungkol sa mga sinister forces, disturbing secrets, at mahihirap na choices. Sa unang story, isang cheerleader na ginagampanan ni Sachzna Laparan ang makakasalubong ng terrifying presence sa campus. Sa second story, sina Ella Cruz at McCoy de Leon ay gaganap bilang magkasintahan na may nakatagong horrifying secret.
Sa ikatlong story naman, isang celebrity couple na sina Sarah Lahbati at Kit Thompson ang mahaharap sa mahirap na desisyon matapos isilang ang kanilang anak. Kasama rin sa cast sina Isay Alvarez at Zsara Laxamana. Ang pamagat na VHS ay nangangahulugang Viva Horror Stories at bahagi ito ng 45th anniversary celebration ng Viva.
Ito rin ang tanging Filipino film na kasama sa ‘Sine Sindak: The 7th Cycle’. Ang pelikula ay rated R-13 ng MTRCB at nagbukas sa SM Cinemas noong 28 October 2026. Ang tickets ay nagkakahalaga ng ₱100 sa panahon ng Sine Sindak festival run na tatagal hanggang 3 November 2026.
Kumbaga sa plot twist, naging learning experience ito para kay Yap na hamunin ang kaniyang pananaw sa mga artista at sa buong filmmaking process. Sino ba namang hindi magugulat kung ang akala mong 'over' ay magic pala pag-edit?