Christopher de Leon, sinurprise ng celeb friends at pamilya para sa kanyang 70th birthday
70 years old na ang veteran actor na si Christopher de Leon at siyempre, hindi pwedeng walang surprise party. Sa isang Instagram post noong Saturday, October 31, nag-share ang actress na si Amy Austria ng video kung saan masayang kumakanta ng “Happy Birthday” ang buong grupo para sa aktor.
Kahit medyo chaotic ang kanta, hirit pa rin si Amy Austria sa kanyang caption na, Eto na! Sinurprise namin ang King Of Drama. Ang gulo ng kanta hahaha.
Hindi rin nagpahuli ang asawa ni Christopher na si Sandy Andolong sa pagpapasalamat sa mga celebrity friends na sumama sa celebration. Ayon kay Sandy, “last minute” lang ang gathering na ito pero sobrang blessed nila ng asawa niya na nandiyan ang tinawag niyang “Saturday family” sa buhay nila.
Bumuhos din sa puso ang message ni Sandy para sa asawa. Tinawag niya itong “rock” ng kanilang pamilya at pinasalamatan ang pag-lead nito sa kanilang tahanan gamit ang panalangin at pagmamahal. Para kay Sandy, ang pinakamalaking blessing sa buhay niya ay ang makitang naglalakad si Christopher nang malapit sa Diyos.
Wish pa ni Sandy na patuloy na bigyan ng karunungan, kapayapaan, at blessings ang aktor. Binanggit din niya na mahal na mahal siya ng kanilang mga anak.
Inanunsyo rin noon na siya ang manguna sa cast ng isang medical thriller at drama series na pinamagatang “Code Gray” kasama ang actor na si Alden Richards.
Sana all may ganitong circle of friends na kahit last-minute ay go agad para i-celebrate ang milestone birthday mo, 'no?