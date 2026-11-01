Sasha Lacuna, pasok na sa Top 12 ng Miss Globe 2026 Head-to-Head Challenge
Slay na slay talaga! Pasok na sa Top 12 ng Head-to-Head Challenge sa The Miss Globe 2026 ang ating pambato na si Sasha Lacuna. Confirmed ito sa Facebook post ng Binibining Pilipinas, kung saan binati nila si Sasha at ang iba pang mga contestants na nakakuha ng slot para sa next round.
Kasama si Sasha sa Top 12 ang mga representatives mula sa Dominican Republic, Jamaica, USA, Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Thailand, Singapore, Ukraine, England, at Netherlands.
Gaganapin ang final round ng Head-to-Head Challenge sa November 1 sa Simon Cabaret sa Phuket, Thailand. Pero hindi pa dito natatapos ang laban dahil coronation night na sa November 6. Habol ni Sasha ngayon na makuha ang pangatlong Miss Globe crown para sa Pilipinas. Dasal at cheer na lang tayo para iuwi ang korona!