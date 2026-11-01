Ralph de Leon, naki-kilig sa block screening ng 'Red Crown' ni AZ Martinez
Sumama si Ralph de Leon sa mga fans sa special block screening ng film na Red Crown. Todo suporta ang actor para sa kanyang love team partner na si AZ Martinez, kung saan nakita sa video ng Sparkle GMA Artist Center na punong-puno ang sinehan ng mga fans na excited mapanood ang latest offering ng GMA Pictures.
Sa isang interview sa 24 Oras, hindi rin itinago ni AZ ang saya sa mga nakukuha niyang feedback tungkol sa kanyang role sa pelikula. Sabi niya, Ginawa ko 'yun, parang I don't know I just find it so amusing na nagawa ko naman 'yung character na 'yun. Naenjoy ko 'yung mga feedbacks ng mga tao.
Kilig factor na talaga itong dalawa, plus points pa na supportive si Ralph. Ang Red Crown ay showing na ngayon sa mga sinehan nationwide.
Sino kaya ang susunod na love team na magpapakilig sa atin sa big screen?