Bubble Gang: mas okay pa raw mambabae kaysa magsugal?
Nagpakawala ng bagong sketch ang Bubble Gang noong 1 November 2026 kung saan tinalakay ang isang loku-lokong mister na aminadong honest sa kanyang mga ginagawa.
Ang plot? Parang joke lang pero may kurot, dahil ang tanong dito ay kung mas okay pa raw bang mambabae kaysa sa magsugal. Let's be honest, kahit comedy ito, medyo wild 'yung logic na ginamit sa sketch na ito. Sino ba namang pumili sa dalawang 'yan?
Bida sa palabas sina Michael V., Paolo Contis, Chariz Solomon, Kokoy de Santos, Analyn Barro, Buboy Villar, EA Guzman, Matt Lozano, at Cheska Fausto. Mapapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo, 6:15 PM sa GMA Network.
Kayo, anong mas malala: 'yung mambabae o 'yung maubos ang pera sa sugal?
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