Kilig overload! Gehlee Dangca gumawa ng song para kay Jeo Ong
Grabe ang kilig levels sa loob ng Bahay ni Kuya! Nag-effort si Gehlee Dangca na sumulat ng kanta para sa fellow Pinoy Big Brother housemate na si Jeo Ong. Ang inspirasyon? Walang iba kundi ang friendship bracelet na ibinigay ni Jeo sa kanya.
Sa isang episode ng reality show, inamin ni Gehlee na hindi pa fully tapos ang track, pero na-tease na niya ang mga housemates at ang mga viewers sa ilang lines ng kanta. Ang lyrics na I’d tell God about you / I’d tie strings in a loop… If I’m the one that you choose / Friendship bracelet for you ay sapat na para mag-gush ang mga fans ng 'JeoLee'.
Kuwento ni Gehlee kay Big Brother, hindi raw siya nakatulog kaya naisip niyang gawan ng lyrics ang bracelet. Na-inspire din siya sa pagiging adventurous ni Jeo at sa mga pagkukuwento nito tungkol sa buhay niya sa labas.
Hindi rin nagpahuli si Jeo Ong sa pagpapakita ng appreciation. Pinuri niya ang talent ni Gehlee at sinabing masaya siya dahil nag-effort itong gumawa ng tema at mga salita kung saan kasama sila.
Kahit sa labas ng bahay, ramdam ang hype sa love team na ito. Pati si singer Zack Tabudlo ay na-inspire at nag-announce ng kanyang single na "Tsaka Na Lang" dahil sa pairing nina Gehlee at Jeo.
Sana talaga matapos na 'yung kanta kasi waiting na kaming lahat sa full version!