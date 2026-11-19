Apol of My Ai, paparating na sa mga sinehan ngayong December 2
Handa na para sa nationwide release ang multi-awarded family drama na “Apol of My Ai” sa December 2. Ang pelikulang ito, na dinirek ni Thop Nazareno, ay isa sa mga most celebrated at critically acclaimed films ng 2026.
hindi lang basta-basta ang track record nito dahil naging big hit ito sa festival circuit. Sa 2026 CinePanalo Film Festival, humakot ang pelikula ng apat na major awards at nakakuha pa ng eight additional nominations. Dahil dito, inaasahang mas maraming manonood ngayon na ang makakakilala sa kwentong ito beyond the festival circuit, sa tulong ng Nathan Studios na hahawak ng release nito.
Ang plot? Tungkol ito kay Apolinario “Apol” Medina Jr. (Zion Cruz), isang grade-school boy na may innocent crush sa music teacher niyang si Ma'am Ai (Rochelle Pangilinan). Dito papasok ang ganda ng kundiman—isang traditional Filipino musical form tungkol sa pag-ibig at pananabik—nang sumali si Apol sa Quiapo Elementary Chorale.
Sa gitna ng paglaki at unang pagtitibok ng puso, musika ang naging tulay ni Apol para intindihin ang relasyon niya sa pamilya. Kasama rito ang tatay niyang si Poli (Zanjoe Marudo), isang overseas Filipino worker na kumakanta rin ng kundiman at Filipino classics kasama ang isang band. Dito umiikot ang exploration ng pelikula tungkol sa fatherhood at emotional reconciliation.
Pagpupugay sa Musikang Pilipino
Hindi lang basta background music ang kundiman dito; ginawa itong part ng everyday experience ng mga bata. Tampok sa pelikula ang mga classic compositions tulad ng “Bituing Marikit” ni Nicanor Abelardo, “Ano Kaya ang Kapalaran” ni Francisco Santiago, at “Ikaw ang Ligaya Ko” na associated kay Rick Manrique. May kasama rin itong “Mutya ng Irog” na gawa ng award-winning musical scorer na si Emerzon Texon.
Sa halip na ituring na nostalgic music lang, ginamit ni Nazareno ang tradisyong ito para ipakita ang love, friendship, at family sa isang coming-of-age drama. Perfect timing ang December release para sa mga pamilya at younger moviegoers na posibleng first time pa lang makakarinig ng kundiman sa cinema.
Sino rito ang handa nang kiligin sa innocent crush ni Apol?