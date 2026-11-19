Ella Arcangel, humakot ng awards sa 14th QCinema International Film Festival
Wagi ang animated film na “Ella Arcangel: Awit ng Pangil at Kuko” matapos makakuha ng dalawang major honors sa 14th QCinema International Film Festival. Hindi lang basta award, kundi Grand Jury Prize at Artistic Achievement Award pa sa ilalim ng Asian Next Wave category ang naiuwi ng pelikula. May nomination din ito para sa Best Picture, kaya naman talagang namayagpag ang project na ito.
Si Bianca Umali, na siya ang lead voice actress, ang tumanggap ng Grand Jury Prize para sa buong production team. Habang si director Mervin Malonzo naman ang nakakuha ng Artistic Achievement Award para sa kanyang trabaho sa film. Aminado si Bianca sa kanyang acceptance speech na hindi nila inaasahan ang panalo, pero agad niyang idineklara na para ito sa lahat ng mga taong nagpagod behind the scenes.
Pasasalamat din ang pinahatid ni Bianca sa Twenty Manila at GMA Pictures dahil sa pag-support sa animated project. Kahit siya ang boses ni Ella Arcangel, binigyang-diin niya na ang pagkilalang ito ay para talaga sa mga creators. I am fortunate to be given the opportunity to voice Ella Arcangel, but this is really about the creation of our creators, aniya.
Sinaludo rin niya si Malonzo, ang creator na si Julius Villanueva, pati na ang mga animators, colorists, at sound team. Para kay Bianca, ang tropeong ito ay para sa bawat artist na tumulong para mabuo ang pelikula.
Pagkatapos ng ceremony, hindi na napigilan ni Bianca na i-share ang excitement niya sa Facebook at Instagram. Nabanggit niya na “Ella Arcangel” lang ang tanging animated entry at tanging Filipino film sa Asian Next Wave competition. Nagpasalamat din siya sa mga producers na sina Manny Angeles ng Twenty Manila at Nessa Valdellon ng GMA Pictures.
Nag-reflect din si Bianca sa deeper meaning ng journey ng kanyang character. Isinulat niya sa kanyang post na para sa kanya, si Ella ay simbolo nating lahat—isang boses na mulat, mapagmasid, at hindi natatakot magsalita kapag may nakikitang mali. Pinaalala rin niya sa kanyang mga followers na ang bawat isa ay may kapangyarihang magsimula ng positive change. Para sa kanya, ang double victory na ito ay isa na namang proud moment para sa Pelikulang Pilipino. May this remind us that our stories and our voices matter. Isa na namang panalo para sa Pelikulang Pilipino!
Sana all may ganitong achievement, 'di ba?