GMA Network at RAWR Awards 2026, nanalo nang bonggang-bongga
Wala nang paliwanagan, nanalo ang GMA Network bilang Station of the Year sa 2026 RAWR Awards na inorganisa ng LionhearTV. Hindi rin nagpa-huli si Atty. Annette Gozon-Valdes, ang Senior Vice President ng GMA Network at President ng GMA Films, na humakot ng Royal Awards PSA (Philippine Showbiz Authority) Entertainment Leadership Award.
Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Atty. Annette na ang award ay really for the greater glory of God. Aminado rin siyang humbled sa recognition dahil ang goal niya ay maging isang Christian leader sa entertainment industry na nagpo-promote ng respect at kindness para i-uplift ang lahat, pati na ang mga viewers.
Sa news category naman, double kill ang GMA dahil kinilala bilang Female and Male News Personalities of the Year sina Jessica Soho at Atom Araullo. Sumali rin sa winners' circle si Mama Emma ng Barangay LS 97.1 na hinirang na Favorite Radio DJ.
Para sa mga artists, nakuha ni Caprice Cayetano, ang Big Winner ng "Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition 2.0," ang Breakthrough Artist Award. Pasalamat naman siya sa mga taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya dahil matagal na siyang nakabalik sa labas ng bahay, patuloy pa rin silang nagpapakita ng pagmamahal sa kanya.
Siyempre, hindi mawawala ang comedy at acting. Ang comedy genius na si Michael V. ang tinanghal na Pak na Pak Comedian, habang si Cassy Lavarias naman ang Bibo of the Year. Pagdating sa influence, si Klea Pineda ang nanalo bilang LGBTQIA+ Influencer of the Year. Sa kontrabida naman, si Olive May ng "Born to Shine" ang paborito ng lahat.
Huling hirit ang GMA Afternoon Prime series na hindi rin pumayag na walang trophy at nakuha ang Bet na Bet Teleserye Award. Deserve naman, 'di ba?