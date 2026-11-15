Sino-sino ang cast ng 'The Way Back To You'? Kilalanin ang mga bida at ensemble!
Sina Marco Masa, Ashley Sarmiento, at Shan Vesagas ay opisyal nang bahagi ng ensemble cast para sa bagong Viu Original series na 'The Way Back To You'. Ibinahagi ito ng Viu Original Philippines sa pamamagitan ng series of reveals sa Instagram para ipakilala ang buong lineup ng mga aktor para sa romance-drama na ito.
Sila ang sasamahan nina AZ Martinez, Michael Sager, at Ralph de Leon na magsisilbing lead ng proyekto. Ang tatlo ay dating nagkasama-sama bilang housemates sa reality show na Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition Season 1.
Sa mga bagong dagdag na young talents, gaganap si Marco Masa bilang si Bogs. Magkakasama uli sa screen sina Marco at Ashley Sarmiento, na dating PBB: Celebrity Collab Edition 2.0 alumna, kung saan gaganap naman si Ashley bilang si ChiChi. Kasama rin nila si Shan Vesagas na gaganap bilang si Jordan para magbigay ng dagdag na dynamics sa kwento.
Hindi lang young stars ang narito dahil kasama rin sa cast ang mga kilalang mukha sa telebisyon, comedy, at musika. Kabilang sa mga kumpirmadong sasabak sina Tuesday Vargas, Frenchie Dy, GB Labrador, Jenzel Angeles, Lei Ang, at Jude Hinumdum. Pinagsama rito ang veteran comedic timing at dramatic depth para sa series.
Ang kwento ay set sa isang tahimik na provincial town na sikat sa malalawak na onion fields. Dito iikot ang emotional tug-of-war sa pagitan ng mga first love at present-day romances kapag muling nagtagpo ang mga landas. Ayon sa Viu, ang series ay isang inspiring look sa mga twists na dumarating kapag bumalik ka sa kung saan ka nagsimula.
Sa direksyon ni JP Habac, nagsimula ang production ng 'The Way Back To You' noong September 2026. Inaasahang ipapalabas ito exclusively sa Viu bago matapos ang taon.
Sana naman ay hindi puro iyak at heartbreak ang mapapanood natin dito, ’di ba?