byeon woo-seok, pinakita ang muscles sa mga bagong larawan
Nag-drop ng ilang photos si Byeon Woo-seok sa kanyang account noong November 13 nang walang anumang caption. Sa mga shots, naka-layer ang isang red knit over a shirt ang actor para sa isang photo shoot, habang naka-necklace at rings, at may hawak na baso at tinapay.
Pero ang talagang nakakuha ng atensyon ay ang kanyang sleeveless pose against a black background. Dito pinakita ni Byeon Woo-seok ang kanyang well-toned arms at muscular physique na bunga raw ng pag-eehersisyo. Grabe ang glow-up, mukhang seryoso talaga ang training nito.
Gaganap ang actor bilang lead role na si Seong Jin-woo sa Netflix series na "Solo Leveling". Sa kwento, si Seong Jin-woo ay isang E-rank hunter na itinuturing na pinakamahina sa lahat, pero magigising ang kanyang lakas sa gitna ng isang life-threatening crisis para maging world's strongest hunter na magliligtas sa sangkatauhan.
Sana mapanood na natin ito agad kasi kung sa photos pa lang ay ganyan na, paano pa kaya sa mismong series?