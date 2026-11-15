Bela Padilla, magpapahinga muna sa acting para sa 'legacy work'
Seryoso ang pag-pivot ni Bela Padilla. Sa halip na sunod-sunod na projects, mas pinili niyang mag-step back muna sa acting para bumuo ng isang mentorship program para sa mga aspiring writers. Ayon sa kanya, gusto niyang mag-share ng mga natutunan niya at gumawa ng isang bagay na maiiwan niya bilang "legacy work."
Kaya niya itong gawin dahil naging napaka-disiplinado niya sa pera noong 20s niya. Inamin ni Bela na nag-save siya nang agresibo at iniiwasan ang nightlife at party scene noon. Inabot ng 60 percent ng kinikita niya ang tinatabi niya tuwing may mga higher-paying projects siya. Sabi pa niya, You wouldn’t see me at bars in my 20s.
Ang struggle sa pag-reward sa sarili
Nakakatawa lang na kahit may pera na siya, aminado ang actress-writer-film producer na kailangan niya pa rin ng tips kung paano ba talaga mag-reward sa sarili. I forget to reward myself sometimes, biro niya, at humihingi pa siya ng advice kung paano mas ma-eenjoy ang buhay.
Sa ngayon, mas pinipili niya ang mga travel, masarap na pagkain, at trips kasama ang mga kaibigan kaysa sa mga impulsive splurges. Pagdating naman sa gamit, classic pieces lang gaya ng timeless jewelry ang binibili niya dahil tingin niya rito ay long-term investments na maipapasa pa sa magiging anak niya balang araw.
Busy living
Matapos ang walong buwang walang tigil na trabaho ngayong taon—kabilang na ang pag-film ng drama movie na "Life After You" kasama si Maricel Soriano—sinabi ni Bela na siya ay "busy living" na lang. Gamit ang kanyang savings, may freedom na siya ngayon na magpahinga at pumili kung saan niya gustong tumira.
Kasalukuyan pa niyang inaayos ang workshop o school for writers na ito kaya hindi pa niya maibigay ang lahat ng detalye. Mag-aanunsyo na lang siya kapag finalized na ang lahat ng plano.
Sana all may ganitong level ng self-control sa pera, 'no? Kayo, nakakapag-ipon ba kayo o puro checkout lang sa Shopee?