IV OF SPADES, FLO, at marami pang fresh drops para sa long weekend niyo
Saktong-sakto ang timing ng mga bagong releases na ito dahil five-day long weekend ngayon dahil sa ASEAN Summit. Imbes na matulog lang o mag-plano ng bakasyon, ito na ang chance nating mag-catch up sa mga sonic assortment ng fresh tracks mula sa mga local acts at international artists.
Local flavors at OPM vibes
Kahit malapit na ang Pasko, tropical mood muna ang IV OF SPADES sa kanilang bagong single na Susundan. Alt-pop ang peg ng track na ito na tungkol sa mga lengths na ginagawa ng tao para lang makuha ang pag-ibig. Easygoing lang ang listen nito at nagsisilbi ring teaser para sa kanilang upcoming studio album na TROPICAL DREAM.
Nag-collab naman ang chart-topping artist na si Dionela at ang singer-songwriter na si John Roa. Sa kanilang track, pinagsama nila ang biblical references at modern traditions para magbigay ng mensahe tungkol sa pag-appreciate ng mga blessings sa buhay.
Pagdating naman sa P-pop, hindi nagpahuli ang VVINK. Kilala ang group sa kanilang take sa budots na umani ng papuri mula sa mga kritiko. Ngayon, sumubok sila ng hip-hop style sa kanilang first full rap song na punong-puno ng Gen Z swag at attitude.
Sa side ng R&B at acoustic, may sentimental track si Amiel Sol na tungkol sa paghihintay sa tamang panahon. Si Jolianne naman ay gumamit ng pop-acoustic style para sa kanyang bagong single na tungkol sa pag-take ng chances pagdating sa pag-ibig.
May bagong EP din si Maymay Entrata na pinamagatang Beautiful Ruins. Dito, in-explore niya ang mga ups and downs ng love, partikular ang journey mula sa pagiging broken patungo sa healing at pagiging brave ulit para magmahal.
K-pop at international drops
Sa wakas, inilabas na ng FLO ang full version ng kanilang track na Leave You (Never) matapos ang ilang buwang pag-tease. Isang synth-pop at R&B single ito na masasabing worth the wait.
Ang ATEEZ naman ay naglabas ng kanilang 15th mini-album, ang Golden Hour: Part.6. Kahit sixth edition na ito ng series, may bago pa rin silang hatid, lalo na sa hard-hitting at epicly energetic na track na UP.
New era naman para sa NCT Dream dahil sa kanilang sixth studio album na Dream After Dream. Kasabay ito ng kanilang 10th anniversary at ito ang first project nila simula nang umalis si Mark. Para i-celebrate ito, naglabas sila ng upbeat at groovy comeback single na Boogie Woogie.
Nag-solo debut naman si Chaeryeong mula sa ITZY. Nagawa niya itong matagumpay gamit ang catchy single na Lovesick at ang mini-album na may parehong pamagat.
Sa international scene, bumalik ang R&B star na si Snoh Aalegra matapos ang limang taon. Ang kanyang fourth studio album, Legendary Love, ay isang cinematic exploration ng kanyang love life.
May debut EP naman ang UK girl group na Say Now na pinamagatang Say what you see, na nagpapakita ng bright future para sa grupo. Samantala, ang Thai star na si Rebecca Armstrong ay naglabas ng debut EP na Unspoken na binubuo ng mga fun pop tracks, bago siya sumabak sa kanyang first world tour sa simula ng susunod na taon.
Saan dito ang papasok sa playlist niyo ngayong bakasyon?