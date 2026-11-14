Calix Esguerra at Ethan Benares, first evictees na sa PBB Collab 3.0
Game over na agad for Calix Esguerra at Ethan Benares. Sila ang unang naging evictees sa Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition 3.0 noong Saturday, November 14, matapos makuha ang pinakamababang save votes sa anim na nominated housemates.
Sa Kapamilya side, talagang nailangan si Calix dahil 1.6 percent lang ang nakuha niyang boto. Panalo naman si Nathan Garcia na nakakuha ng 54.6 percent, habang si Primo Alterado ay may 43.8 percent.
Sa Kapuso team naman, Ethan ang naging unang evictee pagkatapos makakuha ng 28.7 percent. Nangunguna si Mikee Quintos sa voting results ng grupo nila na may 40.7 percent, followed by Nicole Fortuna na may 30.6 percent.
Noong nomination night noong November 8, si Calix ang may pinakamataas na nomination points sa Kapamilya side na may 15 points, habang si Primo ay may 11 at si Nathan naman ay two points lang.
Sa Kapuso side, si Ethan ang nakakuha ng 12 nomination points. Si Nicole ay may three points at si Mikee ay one point. May tie rin na nangyari between Mikee at Anthony Constantino na parehong may one nomination point, pero pinili ni Raheel Bhyria na i-save si Mikee kaya safe si Anthony.
Swerte naman sina Raheel at Shea Valerio dahil naging immune sila matapos manalo sa Ligtask challenge. Ginamit naman ng mga viewers ang Maya app para iboto at i-save ang mga paborito nilang contestants.
Ang Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition 3.0 ay nagsimula noong October 24, 2026. Collaboration ito ng GMA Network at ABS-CBN kung saan 16 na housemates—halo ng celebrity personalities, social media stars, at ordinaryong netizens—ang naglalaban sa loob ng Bahay ni Kuya.
Sino kaya ang susunod na mapapa-out sa bahay?