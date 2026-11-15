Jisoo, nagulat sa 'plum tea' coffee ni Yoo Jae-suk
Nagulat na nagulat si Jisoo ng BLACKPINK sa sobrang light na kape na paborito ng entertainer na si Yoo Jae-suk. Sa episode ng variety show na "Whenever Possible" noong Nobyembre 10, nagbiro ang singer na mukhang plum tea na lang ang kulay ng kape nito sa sobrang labnaw.
Kasama nina Jisoo at Nayeon ng TWICE sa pagbisita sa isang cafe ang mga aktor na sina Yoo Yeon-seok at Yoo Jae-suk. Dito rin nabunyag ni Nayeon na pareho sila ng preference ni Yoo pagdating sa kape. Ayon sa singer, dati pa siyang binabatikos ng mga tao dahil sa pag-inom ng mahinang kape, kaya naman ngayon ay tatawagin na lang niya itong Yoo Jae-suk's coffee.
Ipinaliwanag naman ni Yoo Jae-suk na gusto niya talaga ang kape na diluted hanggang sa halos makita mo na ang mukha ng tao sa transparency nito. Para sa kanya, saktong-sakto lang ang strength ng inorder niyang brew.
Poison level ang kape ni Jisoo
Kabaligtaran naman ang panlasa ni Jisoo dahil inamin niyang "parang lason" ang pag-inom niya ng kape. Para sa kanya, normal na requirement ang pag-order ng extra espresso shots para makuha ang gusto niyang tapang.
Kadalasan, nahahati ang mga coffee drinkers sa dalawang kampo: yung mga gusto ng strong at bold brew, at yung mga pabor ang mild na tasa. Pero kung tatanungin kung may health benefits ba ang pag-inom ng mas mahinang kape, ang sagot ay depende ito sa total amount ng caffeine na kinokonsumo sa loob ng isang araw kaysa sa kung gaano ito ka-diluted.
Ang limitasyon ng caffeine sa katawan
Sa isang typical na 12-ounce o 355-milliliter na Americano sa mga major coffee chains, mayroong dalawang espresso shots o double shot. Nagbibigay ito ng humigit-kumulang 100 hanggang 150 milligrams ng caffeine. Ayon sa Ministry of Food and Drug Safety ng Korea, ang recommended maximum daily caffeine intake para sa mga adults ay 400 milligrams.
Ibig sabihin, kahit yung mga mahilig sa matapang na kape ay kaya pang manatili sa recommended limits basta't hindi lalampas sa 400 milligrams ang total consumption nila sa isang araw. Pero kailangang maging mas maingat ang mga gaya ni Jisoo na regular na umiinom ng ilang tasa ng highly concentrated na kape na may additional espresso shots.
Ang sobrang pagkonsumo ng caffeine ay maaaring mag-overstimulate sa central nervous system at sympathetic nervous system. Maaari itong magdulot ng iba't ibang side effects gaya ng insomnia, headaches, anxiety, at nervousness. Kasama rin dito ang nausea dahil sa pagtaas ng stomach acid, elevated heart rates, palpitations, muscle tremors, spasms, at pagbabago sa pag-ihi. Ang mga nakakaranas ng ganitong sintomas ay dapat mag-isip kung masyado na bang mataas ang caffeine intake nila o baka sensitibo lang talaga sila sa effects nito.
Benefits at babala para sa mga kabataan
Kahit may mga worries na nakaka-stunt ng growth o nakakasama sa katawan ang kape, may mga research na nagsasabing may health benefits ang moderate coffee consumption. Ang coffee beans ay hindi lang caffeine ang laman kundi mayroon ding beneficial bioactive compounds gaya ng polyphenols at iba pang antioxidant substances. Nakakatulong din ang moderate caffeine intake para mabawasan ang fatigue, at ang diuretic effect nito ay nakakapagpapataas ng urine production.
Isang pag-aaral mula sa West Virginia University School of Medicine na nailathala sa nutrition journal na Nutrients ang nagsabing ang mga adult na umiinom ng tatlo hanggang limang tasa ng kape araw-araw ay may lower risk of death mula sa lahat ng sanhi. May consistent associations din ang pag-inom ng kape sa pagbaba ng risk ng cardiovascular disease, Type 2 diabetes, stroke, respiratory diseases, cognitive decline, at ilang uri ng cancer gaya ng liver at endometrial cancer. Napansin ang mga benepisyong ito sa parehong regular at decaffeinated coffee, kaya konklusyon ng researchers na mas maraming health benefits ang moderate coffee consumption kaysa sa risks nito.
Gayunpaman, dapat maging partikular na maingat ang mga adolescents sa kanilang caffeine intake. Kumpara sa adults, mas mababa ang body weight ng mga kabataan at mas sensitibo sila sa caffeine. Dahil dito, kahit maliit na amount lang ay maaaring mag-trigger ng mas pronounced na side effects.
Sa Korea, ang recommended maximum daily caffeine intake para sa adolescents ay 2.5 milligrams per kilogram ng body weight. Halimbawa, para sa isang adolescent na tumitimbang ng 60 kilograms, dapat ay mas mababa sa 150 milligrams ng caffeine ang inumin kada araw. Katumbas na ito ng laman ng isang Americano.