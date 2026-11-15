Carmelle, panalo sa kauna-unahang Eurovision Asia!
History maker na si Carmelle Collado matapos niyang panalunin ang first-ever Eurovision song contest Asia noong Sabado ng gabi, Nobyembre 14, 2026. Bitbit ang kanyang entry na "Sobra-Sobra," naging kampeon siya sa grand final na ginanap sa One Bangkok Forum sa Bangkok, Thailand.
Kuhang-kuha ni Carmelle, na gumagamit lang ng single name sa stage, ang atensyon ng lahat at nakakuha ng 211 points. Lamang siya ng 41 points laban sa host country na Thailand, habang pumangatlo naman ang Vietnam. Hindi lang basta swerte dahil nakuha niya ang pinakamataas na boto mula sa parehong national juries at public ballot.
Pop, rap, at kulturang Pinoy
Sobra-Sobra ang hype sa kanta ni Carmelle dahil pinaghalo nito ang pop at rap, at ginamitan pa ng traditional Philippine instruments na kubing at kulintang. Ang lyrics naman ay nasa Tagalog at English.
Para sa 19-year-old na lumaki malapit sa riles ng tren sa Bicol region ng south-eastern Luzon, ang pagkapanalong ito ay para sa lahat. Sabi niya, ang kanyang kanta ay selebrasyon ng female empowerment at a tribute to all Filipino women. Dagdag pa niya, I made history, since this was the first time, at kinilala rin niya ang bigat ng responsibilidad dahil global stage ang laban.
Bago pa man ang final, binanggit niya na ang kanta ay tungkol sa kung gaano ka-unapologetic, independent, at strong ang mga Filipinas, na sumasalamin sa sarili niya at sa lahat ng kababayan niya. Hindi na ito bago sa kanya dahil 12 years old pa lang siya ay sumasabak na siya sa mga televised talent contests.
Ang gulo at saya ng Bangkok stage
Grabe ang production ng show na tumagal ng two and a half hours. Nag-open ang event sa isang routine na nagpapakita ng kultura ng Thailand kung saan may mga Muay Thai fighters at drag performers sa mga street food carts. Ang 11 acts naman ay pumasok gamit ang mga tuk-tuk na may dalang national flags.
Bago pa man magsimula ang show, kalahati na ng result ang nailabas. Noong Biyernes ng gabi, nag-vote na ang 11 national juries sa dress rehearsal at nailagay nila ang Pilipinas sa top spot na may 93 points, una sa Vietnam at Malaysia.
Ang kabilang kalahati ng score ay galing sa mga viewers sa buong mundo na bumoto online. Binigyan sila ng eight free votes, pero may option din silang bumili ng sampu pang dagdag na boto.
Iba pang highlights ng gabi
Sari-saring performances ang napanood, gaya ni Tóc Tiên ng Vietnam na sumayaw kasama ang mga dancers na naka-costume bilang lotus leaves. Ang duo ng Thailand na Mang x Daou ay nag-perform naman ng isang musical number.
Si Pratik Himal Rai ng Nepal ay nag-rock ballad na "Ananta Maya" na may fire imagery at heart-shaped structure. Ginamit niya rin ang pagkakataon para humingi ng suporta para sa kanyang bansa matapos ang catastrophic flash floods noong Agosto na dulot ng rock and ice avalanche malapit sa Chinese border, kung saan mahigit 1,500 ang namatay at 5,000 ang nawala.
Sa Bangladesh naman, ang a cappella at beatbox group na Beatmosphere ay kumanta nang walang instrumento. Anim na members lang ang nakasali sa final dahil sa rule na maximum of six performers per act. Si Nyendra ng Bhutan ay naka-gho (national dress para sa mga lalaki), habang si Beck ng Mongolia ay naka-reinterpreted deel.
Nagkaroon din ng technical glitch kay Thinla ng Laos na hindi narinig ang sariling music habang nag-perform. Na-air ang kanyang dress rehearsal matapos ang lahat ng live performances, pero panglima pa rin siya sa finish line at nakuha ang third-highest public score.
Ano ang sunod na step?
Kahit walang prize money, nakuha ni Carmelle ang tropeo mula kay Dara, ang Bulgarian singer na nanalo sa European contest ngayong taon. Ang pinaka-exciting? Mag-per-perform si Carmelle sa Eurovision 2027 sa Burgas.
Sabi ng organizers, hindi awtomatikong mapupunta sa winner ang karapatan na mag-host ng susunod na edition dahil baka kulang sa infrastructure ang maliliit na bansa. Pero plano nilang gawing regular ang regional editions. Ayon kay executive producer Assaf Blecher, 16 o 17 territories na ang nagpakita ng interes para sa susunod na taon, kasama na ang China, Hong Kong, at Taiwan.
Hindi rin nawala ang kampyestrang Eurovision vibe sa mga announcers. Ang points ng South Korea ay binasa ni Jo Kwon, isang veteran pop star, habang ang points naman ng Pilipinas ay binasa ng walang iba kundi ang icon na si Vice Ganda.
Nag-guest performer din ang Thai singer na si Jeff Satur, na sikat sa Asia dahil sa 2022 series na KinnPorsche.
Sana all may trophy at ticket to Burgas, ‘no? Sino kaya ang susunod na itutukod natin sa world stage?