Sarah Geronimo, may 'little change' sa hair para sa Nobyembre
Nag-post si Sarah Geronimo ng litrato ng kanyang bagong shorter hairdo noong nakaraang Huwebes, para salubungin ang bagong buwan. Nilagyan niya ang post ng caption na Hello, November! A little change to welcome the new month.
Pero siyempre, hindi naman papayag ang mga netizens na hair lang ang mapansin. Sa comments section, mabilis na nakapansin ang ilang fans ng umano'y pagbabago sa facial features ni Sarah. Idinugtong agad ito ng iba pang netizens sa mga espekulasyong buntis na raw ang singer-actress sa panganay nila ng kanyang mister na si Matteo Guidicelli.
Sa ngayon, nananatiling tahimik si Sarah tungkol sa isyung ito at hindi pa siya nagbibigay ng anumang komento. Aminin natin, kahit anong 'little change' pa ang i-post ni Sarah, siguradong magiging trending at pag-uusapan talaga ng buong internet.
Kayo, naniniwala ba kayo sa mga hinala ng netizens o sadyang fresh lang talaga si Sarah sa bagong gupit?