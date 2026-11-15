Seryoso ba 'yan? Gabriela, binatikos ang 'dinosaur issue' sa PBB
Humingi ng aksyon ang Gabriela Women’s Party sa management ng “Pinoy Big Brother: Celebrity Collab 3.0” para linawin ang tinatawag na “dinosaur issue” na kinasasangkutan ng mga male housemates at ni Gehlee Dangca. Sa isang statement na inilabas noong Tuesday, November 10, binigyang-diin ng grupo na ang mga babae ay hindi tropeo, premyo, o pag-aari ng kahit sino.
Para sa Gabriela, nakababahala ang mga usapang narinig sa loob ng bahay kung saan tila ginawang laro o paligsahan ang isang “Dinosaur” na iniuugnay kay Gehlee. Sabi pa nila, pinapakita lang nito kung paano itinuturing ng mga lalaki ang mga babae bilang objects na pwedeng pag-agawan para lang mapatunayan ang kanilang worth. Panawagan din nila na imbestigahan ang konteksto ng mga usapang ito at siguraduhin na may pananagutan, respeto, at consent para sa bawat housemate.
"Katuwaan lang"
Sa isang episode na na-share noong Thursday, November 12, nag-explain si Raheel Bhyria tungkol sa gulo. Aminado siya na ginamit nila ang term na “dinosaur” para sa kanilang mga bet sa isang “rivalry” para makuha ang atensyon ni Dangca. Ayon kay Bhyria, parang magkakaribal sina Ethan, Calix, at Jeo, at ginawa lang daw nila itong joke dahil katuwaan lang naman daw at walang seryoso sa kanila.
Nilinaw din ni Bhyria na ang salitang dinosaur ay walang direct relation kay Gehlee, kundi kinakausap lang ng kanilang “dinosaur” ang babaeng housemate. Inamin naman niya na kahit joke lang ito sa kanila, pwedeng maging uncomfortable ang mga female housemates dahil dito.
Paalala ni Kuya
Hindi pumasa kay Big Brother ang ganitong trip. Pinagsabihan niya ang mga housemates na kahit walang malisya ang isang joke, maaari pa rin itong makasakit o magdulot ng discomfort sa iba. Ipinaalala rin ni Kuya na bawal sa house rules ang paggamit ng mga code names.
Let's be real, anong year na ba? Hindi na uso 'yung ganitong 'rivalry' na parang premyo lang ang turing sa babae. Sana naman ay lesson learned na ito para sa lahat ng housemates.