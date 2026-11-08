Sino si Gehlee Dangca? Kilalanin ang 'Darling K-Pop Idol ng Las Piñas' sa PBB
Hindi na bago si Gehlee Dangca para sa mga K-pop stans dahil naging pangarap niya talaga ang maging idol sa South Korea. Ngayon, kilala siya bilang "Darling K-Pop Idol ng Las Piñas" sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Inamin niya sa intro video niya na dati raw siyang shy, pero nakuha niya ang confidence niya nang mag-voice lessons at sumali sa mga beauty pageant para lang maging isang performer. Let's dive deeper sa journey ng ating People's Princess.
Nahanap sa Universe Ticket
Nagsimula ang lahat nang maging isa si Gehlee sa 82 contestants ng survival reality show na "Universe Ticket." Dito nagtagisan ng galing ang mga idol hopeful mula sa iba't ibang panig ng mundo para makapag-debut sa isang multinational girl group. After weeks of competing, naging isa si Gehlee sa mga napiling members ng eight-member girl group na UNIS. Hindi siya nag-iisa dahil kasama rin niyang nag-debut ang fellow Filipina na si Elisia Parmisano at ang Filipino-Korean na si Hyeonju.
Tagumpay sa mundo ng K-Pop
Naging successful na K-pop idol si Gehlee. Nag-debut ang UNIS noong March 27, 2024, kasama ang kanilang first mini album na "We UNIS." Ilan sa mga kanta nila na tumatak ay ang "Superwoman," "Curious," at "Swicy." Kilala ang grupo sa pagkakaroon ng diverse lineup dahil may mga members sila mula sa South Korea, Japan, at Philippines. May notable fan-base sila sa bansa at bumisita pa para sa isang fan sign tour at fan con noong 2025. Hindi lang 'yan, headliner din sila ng Otaku Pop Fes 2026 sa Okada Manila noong April. Sadly, nag-disband ang UNIS noong September 26, 2026, at nagpasalamat si Gehlee sa kanilang mga fans, ang EverAfter, via Weverse.
Pagbabalik sa Pilipinas
Matapos ang disbandment ng UNIS, bumalik si Gehlee sa Pilipinas noong September. Ang main goal niya sa pag-uwi ay para ituloy ang kanyang pag-aaral at mag-pursue ng solo career. Para suportahan ang kanyang mga activities dito sa bansa, signed siya under Universal Records Philippines. Ang talent management arm nito na GLXY Talent Management at ang Star Horizon TV Production ang kasalukuyang nag-ooversee ng kanyang career moves.
Debut as a solo artist
Hindi nagtagal at nag-debut na agad si Gehlee bilang solo artist noong October sa pamamagitan ng single na "Closer." Ang kanta ay tungkol sa excitement at nervousness kapag may gusto kang mapalapit o romantic feelings para sa isang tao. Sa lyrics, kinanta ni Gehlee ang pakiramdam ng pagiging attracted sa isang tao at ang pag-asa na mutual ang nararamdaman nila habang gustong-gusto pa niyang makasama ang taong ito.
Certified mama's girl
Sa isa sa mga episodes ng PBB, may task ang mga housemates na mag-share ng special item mula sa bahay, at ang pinili ni Gehlee ay ang jewelry set ng kanyang ina. Super love niya ang mommy niya dahil ito ang naging sandigan niya simula pa lang ng kanyang journey. Ayon kay Gehlee, ang nanay niya ang sumama sa kanya sa audition para sa K-pop at ang tinatawagan niya araw-araw noong nasa Korea siya, dahil hindi naging madali ang adjustment at pakiramdam niya ay isolated siya. Para raw sa kanya, ang pakikipag-usap sa nanay niya ay parang breath of fresh air. Sobrang happy siya na nandiyan ang mom niya sa tabi niya, kaya plano niyang i-maximize ang oras niya sa bahay para masuklian ang effort ng nanay niya na madala siya roon.