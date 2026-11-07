Basil S. Valdez, magdiriwang ng 75th birthday sa BGC Arts Center
Ipagdiriwang ng OPM icon na si Basil S. Valdez ang kanyang 75th birthday sa pamamagitan ng concert na "Salamin ng Buhay: Basil S. Valdez @ 75" sa BGC Arts Center. Ang anunsyo ay may petsang 29 October 2026.
Sa event na ito, nais ni Basil Valdez na ibahagi sa kanyang audience ang kanyang musika, kasama ang mga kuwento kung bakit siya kumakanta, kung bakit niya inaawit ang kanyang mga kanta, at ang mga taong tumulong sa kanya. Ito ang kanyang sariling tribute sa buhay na nakasentro sa pag-awit.
Sa loob ng mahigit limang dekada, naging bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang kanyang mga kanta gaya ng "Ngayon at Kailanman," "Nais Ko," "You," "Gaano Kadalas ang Minsan," at "Kastilyong Buhangin."
Nagsimula ang kanyang musical journey noong freshman year niya sa college dahil sa isang unexpected performance. Noong 1972, sumali siya sa Circus Band at pagkaraan ng limang taon, inilabas niya ang kanyang debut solo album na "Ngayon at Kailanman," kung saan ang title track ay naging isa sa pinakasikat na OPM ballads.
Kinilala rin si Basil bilang isa sa mga top at pinaka-respetadong singer at interpreter ng mga kanta mula sa mga sikat na composer gaya nina George Canseco, Willy Cruz, at National Artist for Music Ryan Cayabyab. Ang kanyang mga recording, concert, at awards ang patunay sa malalim na impluwensya niya sa musika ng Pilipinas.
Ang "Salamin ng Buhay" ay binuo bilang isang intimate musical gathering para ipakita ang pasasalamat ng artist sa buhay na pinili niyang tahakin. Ang mga ticket para dito ay available via Ticketworld online, sa lahat ng outlets, at sa BGC Arts Center Box Office.
Kailan pa ba tayo huling nakinig ng classics nang seryoso?