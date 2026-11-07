Musicians na, restaurateurs pa: Sari Kitchen sa Makati, may refreshed menu na
Bagong concept na ang sasalubong sa mga diners ng Sari Kitchen sa Makati. Dati itong kilala bilang Thai Mookata, pero nag-shift na sila mula sa hotpot and grill papunta sa pagiging isang casual Asian kitchen na naghahain ng Filipino at Asian comfort food.
Ani Audry Dionisio, isa sa mga nasa likod ng Sari Kitchen kasama sina Ely Buendia at Pat Sarabia, pinili nilang i-simplify ang kanilang offerings. Aminado siya na kahit mahilig sila sa hotpot at grill, mahirap itong patakbuhin bilang negosyo, lalo na't mga musikero sila. Gusto raw nilang panatilihing simple at fun ang lahat, kaya nabuo ang ideya na mag-transition mula Thai cuisine patungo sa Asian comfort food.
Kung naghahanap ka ng pampagana, may cheese sticks sila sa halagang P250 at adobo rice na nagsisimula sa P200. Para sa mga cravings ng Pinoy comfort food, available ang crispy pork belly sinigang sa bagoong (simula sa P299), tortang talong with minced pork (P265), at enseladang talong (P199).
Hindi rin nawala ang Asian-inspired selections gaya ng kra pao (P400) at pad thai (P330). May bokchoy with garlic and oyster sauce din para sa mga gusto ng gulay sa halagang P188. Pang-dessert naman ang mango sticky rice (P200) na kombinasyon ng matamis na mangga, sticky rice, at coconut milk.
Bukod sa kainan, may Sari Bar din sila kung saan pwedeng uminom at makinig ng live music pagdating ng gabi. Layunin ng restaurant na maging isang welcoming space para sa mga gustong mag-bonding over meals and drinks. Ayon kay Audry, gusto nilang ituring ang Sari Kitchen bilang inyong "neighborhood Asian kitchen."
Matatagpuan ang Sari Kitchen sa 5661 Washington Street corner Dela Rosa Street sa Makati. Bukas sila mula Martes hanggang Linggo, 6 p.m. hanggang 3 a.m.
Sana all musicians na may side hustle na ganito ka-chill, 'no?